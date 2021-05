Félix ‘El diamante’ Verdejo se declara no culpable de asesinato

Durante la comparecencia, Félix ‘El Diamante’ Verdejo le dijo a la jueza federal que no se encuentra en tratamiento psiquiátrico ni en rehabilitación por uso de drogas y que entendía perfectamente el proceso judicial que enfrenta, de acuerdo con Univision .

La jueza Vélez Rivé informó que Verdejo permanecerá tras las rejas en la cárcel federal de Guaynabo sin derecho a fianza ya que es considerado un peligro para la sociedad. Asimismo, la defensa del acusado no solicitó lo contrario. De ser declarado culpable, el boxeador de 27 años podría ser castigado con la pena capital.

Una querella del FBI, con base en declaraciones de un testigo no identificado, acusa a Verdejo de golpear a Rodríguez en el rostro, usar una jeringa para inyectarle una sustancia desconocida que había comprado en un complejo de vivienda pública, atarle las manos y pies con un cable, atarle un ladrillo y arrojarla desde un puente a las 8:30 de la mañana del jueves pasado.

Está acusado también en relación con el caso Luis Antonio Cádiz, quien el jueves quedó también detenido sin derecho a fianza. Los padres de las víctimas dijeron en una conferencia de prensa en la agencia funeraria que no conocían a Cádiz. Añadieron que requerían respeto a su privacidad y se negaron a hablar más del caso.

Verdejo, quien está casado y tiene una hija pequeña, se entregó a las autoridades la noche del domingo 2 de mayo y permanecía detenido sin derecho a fianza. Se le acusa de secuestro y robo de auto resultante de una muerte, así como de matar intencionalmente a un niño no nacido, además de portar un arma de fuego durante un crimen violento. Ni el boxeador ni sus abogados han emitido comentarios sobre el caso.

“Justicia para Keishla”

Yo lo que quiero es justicia para Keishla”, dijo su madre Keila Ortiz. “Estamos pasando por un dolor que ni Tony ni yo pensamos que íbamos a pasar”. José Antonio Rodríguez, el padre de la víctima, dijo el miércoles al canal WAPA TV, que no está a favor de la pena de muerte.

“A mí no me resuelve nada. Lo hecho, hecho está… Que él todos los días se acuerde de quién era mi hija”, indicó. El reporte de la autopsia está completo ya, pero las autoridades indicaron que no revelarán los detalles sobre la forma exacta en que falleció Rodríguez, puesto que la investigación está en curso.