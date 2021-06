Las felicitaciones no se hicieron esperar, pero hubo una en particular que llamó la atención y que sembró una duda entre los usuarios: “Yo creo que ahí hay dos bebés”, escribieron en la publicación de Instagram, pues en la foto la panza de Felicidad Aveleyra se ve de un gran tamaño.

En la espera de una lucecita que llegará en algunas semanas…. me pregunto quién serás ? Cómo eres? Aunque ocupas tanto de mi cuerpo aún me cuesta creer que estás por llegar, a veces parece un sueño…. tu hermanita va a ser la nena más feliz de recibir a una amiga para toda la vida, su cómplice y compañía . No me has dicho tu nombre aún, háblame, dime cómo quieres que suene tu existencia ….”, escribió la conductora.

En esta grabación podemos ver como se encuentra con su teléfono celular grabando y aclarando ciertos rumores y chismes, de parte de los usuarios: “Y sorry que no sé hacer bien los videos! Cielo va a ser la hermana grande para que no quede duda de la gran panza”, escribió en el video.

“Parece que me escondí un balón de básquetbol”

“Hace mucho que no hago videos así de este tipo, pero me he dado cuenta de que algunas personas, han creído que yo solo me he estado poniendo gordita porque sí, pero no, estoy en plena producción de un Homo sapiens”, dijo Felicidad en su video publicado en redes sociales.

“Parece que me escondí un balón de básquetbol, pero no es así parece que hago humanitas muy grandes, ahora sí que no quepa la duda, aquí hay una bebé en producción”, dijo la conductora de Telemundo, mientras presumía su enorme panza de embarazada al público.