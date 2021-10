El IRS informó que tienen hasta el 4 de octubre como fecha límite para registrarse

Los padres podrán acceder a un cheque de $1,800 dólares por el Crédito Tributario por Hijos

Los padres con hijos mayores a los seis años podrán obtener un cheque de $1,500 dólares

NO QUEDA TIEMPO. El Servicio de Rentas Internas (IRS), informó que los padres que no se han registrado en el Crédito Tributario por Hijos tienen hasta el 4 de octubre para completar el trámite, de lo contrario no podrán acceder al cheque de este mes. Al igual, se recuerda que el monto del cheque por un menor de seis años es de $1,800 dólares, mientras que un mayor de seis años la cifra es de $1,500 dólares.

Se recuerda a la comunidad que la página del Servicio de Rentas Internas, informó que si las personas no han presentado sus impuestos, podrían obtener como sanción la pérdida de todos sus beneficios. Al igual, mencionaron que las reglas de 2021 se ampliaron para incluir familias sin ingresos, lo cual es una gran noticia.

Fecha límite cheque IRS: La fecha límite

The Sun, mencionó que quedan pocos días para concluir el registro en la página del Crédito Tributario por Hijos. De acuerdo con el medio de información, es que las personas tienen hasta el 4 de octubre a las 11.59 p.m., hora del este, para poder realizar con éxito su registro y poder obtener la seguridad de que su cheque llegue el día 15 de octubre.

El periódico también mencionó que el Servicio de Rentas Internas, está utilizando las declaraciones de impuestos de 2020 para determinar la elegibilidad para los pagos mensuales, por lo que aquellos que aún no han presentado sus impuestos podrían perder los beneficios. Por esa razón, deben registrar el pago en los próximos tres días.