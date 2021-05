El diario The Sun también informó que se espera que el crédito tributario por hijos comience en julio y agregó que los estadounidenses podrán reclamar hasta 16,000 dólares en gastos en forma similar a los cheques de estímulo.

Los diarios The Sun y CNET reseñaron que el gobierno de Estados Unidos ya está listo para comenzar a emitir el primer lote de pagos mensuales de 300 dólares como parte del crédito tributario por hijos.

Esto incluye las posibilidades de si los pagos se entregarán en lotes para diferentes grupos, como los que se han observado en los cheques de estímulo, o si se pagarán todos a la vez, mencionó The Sun.

Sin embargo, apuntó The Sun, hasta ahora el Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) no ha solicitado una fecha exacta para realizar los pagos o cómo se asignarán los montos.

No obstante, destacó el referido diario, lo que sí se sabe es la cantidad de dinero que una familia determinada puede esperar recibir cuando comience el período para reclamar el crédito tributario por hijos.

The Sun explicó que los pagos serán automáticos para quienes presentaron sus declaraciones de 2020 antes de la fecha límite del 17 de mayo. La acción le permitirá al IRS saber cuántos dependientes hay en un hogar que califique para los beneficios del crédito tributario por hijos.

Lo que puedes hacer si no declaraste

Citando una información del IRS del 12 de marzo, CNET acotó que los contribuyentes no deben presentar una declaración enmendada relacionada con la nueva legislación y no deben tomar otros “pasos innecesarios”.

Por otra parte, si no cumpliste con la fecha límite del 17 de mayo, es posible que no recibas el pago mensual completo del crédito tributario por hijos, al menos no de inmediato. El IRS dijo que podrás actualizar tu estado de ingresos y dependientes para que la agencia utilice tu información más reciente al calcular los pagos.