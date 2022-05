REPORTAN ÍNDICE DE MUERTES POR COVID-19. Este martes, se dieron a conocer las nuevas cifras por muertes de COVID-19 en el país; aunque la pandemia no ha concluido, las medidas para prevenir la pandemia se han limitado y en algunos estados, el uso de cubrebocas se ha visto eliminado. Por ello, sorprende conoce que el país supera el millón de muertes.

Además, se dio a conocer que los reguladores de Estados Unidos autorizaron el martes una vacuna de refuerzo de COVID-19 para niños sanos de 5 a 11 años, con la esperanza de que una dosis adicional de vacuna mejore su protección a medida que las infecciones vuelven a aumentar, indicó The Associated Press. Archivado como: FDA vacuna COVID EEUU

Se suponía que todas las personas mayores de 12 años debían recibir una dosis de refuerzo para obtener la mejor protección contra las variantes más nuevas del coronavirus, y algunas personas, incluidas las de 50 años o más, pueden elegir un segundo refuerzo, indicó The Associated Press. Las nuevas noticias, podrían generar un menor índice de contagios entre los menores de edad.

¿Aún podría tardar en suceder?

Hay un obstáculo más: los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades deben decidir si recomiendan formalmente el refuerzo para este grupo de edad. Los asesores científicos de los CDC tienen previsto reunirse el jueves, indicó AP. En caso de aceptar la propuesta de la FDA, no habrá impedimento para que los niños califiquen en la dosis de refuerzo.

Aclarando la situación, expertos han afirmado que los niños de 5 a 11 años reciben un tercio de la dosis que se administra a todos los mayores de 12 años. Si los niños de primaria necesitan un refuerzo se ha visto eclipsado por el clamor de los padres para vacunar incluso a los más pequeños, los menores de 5 años, el único grupo que aún no es elegible en los Estados Unidos, informó The Associated Press.