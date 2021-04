FBI investiga a Ninel Conde por los fraudes millonarios de Larry Ramos

¿Cómo funcionó el fraude? “Ramos y sus co-conspiradores convencieron a las víctimas de que invirtieran su dinero en la empresa de Ramos, The W Trade Group (“TWT”)”. En principio, el empresario habría atraído a sus clientes con una “estrategia de inversión de la empresa se basaba en un algoritmo de comercio de materias primas que había desarrollado, los clientes podían obtener retornos de inversión de hasta un 19%”, explicaron, pero “una vez que Ramos recibió el dinero de los clientes, no lo invirtió como prometió y, en cambio, lo utilizó para su propio beneficio”.

Ninel Conde negó en una entrevista con el Gordo de Molina haberse casado con Larry Ramos y aunque todo el mundo creyó que había sido un matrimonio legítimo, ella aclaró que se trató de una ceremonia espiritual. También explicó que no había vínculos económicos entre ellos, ni negocios en común.

“Él es un criminal, ya no puede defraudar a nadie más y se volvió un delito federal; él ya tiene un problema con el gobierno de Estados Unidos”, dijo Guillermo Carvajal sobre Larry Ramos, quien pagó su fianza y lleva actualmente un grillete GPS en el tobillo.

“Siempre he sido una mujer de trabajo”

“No es cierto, yo gracias a Dios siempre he sido una mujer de trabajo, siempre he tenido mis recursos y digo cuando alguien te quiere apoyar de pareja y así, pero que me ha depositado esas cantidades estratosféricas, jamás”, comentó Ninel Conde en entrevista con Raúl de Molina.

No pasó mucho tiempo para que usuarios reaccionaran al ver estas pruebas contundentes contra la cantante y actriz: “Ojalá que la encierren también por cómplice”, “El karma le está cobrando todo lo que hizo con Juan Zepeda”, “Y la vieja mintiendo todo el tiempo”, “Los dos son tranzas”, “El bombón bailará en el bote”, “Ella está siendo investigada por el FBI por cómplice”, “Tremenda cómplice, es igual a él”.