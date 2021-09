El abogado de la familia de Brian Laundrie reveló qué se llevó el FBI de la casa del novio de Gabby Petito tras el allanamiento

El FBI visitó la casa de los padres de Laundrie en Florida en busca de artículos personales que “coincidan con el ADN” del prometido de Gabby

Una nueva teoría que circula en redes sociales sugiere que Laundrie presuntamente "pudo haber envuelto el cuerpo de la influencer en una lona negra" A medida que continúa la búsqueda de Brian Laundrie, el prometido de la fallecida Gabby Petito, el FBI realizó una nueva visita a la casa de los padres de Laundrie en Florida pidiendo artículos personales que "coincidieran con su ADN", informó The Sun. "El FBI solicitó algunos artículos personales pertenecientes a Brian Laundrie para ayudarlos con la comparación de ADN y los padres de Brian proporcionaron al FBI lo que pudieron", dijo el abogado de Laundries, Steven Bertolino, a Fox News el domingo. FBI investiga a Brian Laundrie El FBI indicó que quiere hablar con cualquier persona que haya podido ver o hablar con Gabby en Spread Creek, donde fue encontrado su cuerpo, entre las fechas del 27 y 30 de agosto. Un grupo de cibernautas sugirieron que Laundrie, de 23 años, podría estar escondido en un barco para evadir a las autoridades. Laundrie fue acusado el jueves pasado de usar fraudulentamente una tarjeta de débito bancaria.

Nueva teoría sobre qué pudo haber Laundrie con el cuerpo de Gabby Una nueva teoría que circula en redes sociales sugiere que Brian Laundrie “pudo haber envuelto el cuerpo del influencer en una lona negra”. Varias fotos publicadas por Petito y Laundrie muestran la lona en cuestión en la parte superior de la caravana blanca en la que viajaban, informó The Sun. Sin embargo, la teoría de algunos cibernautas sugiere que la lona negra dejó de aparecer en imágenes más recientes. Específicamente en el video de una blogger del 29 de agosto donde aparece la furgoneta de Laundrie. Muchos sospechan que el prometido de Gabby pudo haber usado la lona para mover el cuerpo de la joven al lugar donde la policía encontró su cuerpo en el Parque Nacional Grand Teton, Wyoming.

Extraños mensajes de Gabby Petito antes de morir llaman la atención El rompecabezas aún no logra armarse. Mientras las autoridades siguen la búsqueda de su novio Brian Laundrie, unos mensajes, que ahora parecerían extraños, escritos por Gabby Petito han llamado la atención de los usuarios que también tratan de descifrar por qué ocurrió el triste homicidio que ha conmocionado a Estados Unidos. De acuerdo con un reporte del diario The Sun, indagadores de la web han llamado a prestar atención a varios mensajes escritos en un trabajo artístico de Gabby Petito publicado en su Instagram. La obra es un dibujo de un rostro femenino rodeado por unas frases y publicado el 27 de abril de 2020, según la fecha que indica el post.

Analizan mensajes escritos por Gabby Petito En uno de los mensajes alrededor del dibujo de la cara se leyó: “No me gusta salir. Me gusta mi cama”, mientras otro más abajo indicó: “Para mi futura yo: no estoy durmiendo, solo estoy cerrando los ojos”. Y en la parte superior del dibujo, un letrero mencionó: “De: el funcionamiento interno de mi mente…”. Los usuarios comenzaron a leer y debatir sobre el significado de los mensajes en la obra de arte de Gabby Petito, que ella tituló “#boredinthehouseandiminthehousebored”, probablemente en referencia al éxito que se volvió viral en TikTok durante la cuarentena del Covid en 2020, explicó el referido periódico.

Debaten mensajes de Gabby Petito escritos en un dibujo "¿Por qué escribiría: 'No me gusta salir'?", comentó un usuario, mientras otro cuestionó: "¿por qué escribiría: 'Para mi futura yo: no estoy durmiendo, solo estoy cerrando los ojos'?". Según The Sun, otros mensajes alrededor del dibujo dicen: "ahora no, estoy ocupada durmiendo" y "tú eras como un sueño". El diario reseñó que el caso de Gabby Petito ha llamado la atención de millones de usuarios en Internet quienes han estado analizando obsesivamente las publicaciones de la bloguera y aspirante a youtuber en las redes sociales en busca de pistas que puedan esclarecer su muerte.

Buscan pistas en mensajes y publicaciones de Gabby Las últimas publicaciones de Instagram de la joven (ahora con más de 1 millón de seguidores) han sido cuestionadas por los llamados 'detectives' de la web que han mencionado la falta de ubicaciones etiquetadas, así como una posible pista revelada por su cabello. Muchos de esos usuarios investigadores señalaron que el cabello de Gabby Petito parece haberse teñido de rubio en su último post, ya que en sus publicaciones anteriores no tenía el cabello tan claro. No hay evidencia de que las imágenes hayan sido editadas o publicadas por otra persona que no sea la víctima, acotó The Sun.

Laundrie aún no aparece El cuerpo de Gabby Petito fue encontrado a principios de la semana pasada en Wyoming y luego el forense del condado de Teton, el dr. Brent Blue, confirmó que la joven murió como resultado de un homicidio, pero la causa aún falta por determinarse en las conclusiones finales de la autopsia. Mientras tanto, su prometido Brian Laundrie permanece desaparecido desde hace más de una semana, después de que su familia dijera que se fue de casa para ir de excursión a Carlton Reserve, pero hasta ahora no ha regresado. Autoridades policiales y del FBI lo siguen buscando.