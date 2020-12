Estafas vacuna coronavirus: FBI advierte posibles estafas

El FBI advirtió sobre posibles estafas vinculadas a la vacuna COVID-19

La agencia advirtió que una de las estafas podría ser que pidan dinero para incluir su nombre en una presunta lista de vacunación

El FBI advirtió que las personas nunca deben dar información personal a fuentes desconocidas

El Buró Federal de Investigaciones​ (FBI en inglés) advirtió sobre posibles estafas vinculadas a la vacuna COVID-19 a medidas que comienzan las vacunaciones en el país.

El FBI dijo que algunas de las señales de una estafa pueden incluir que se le pida que pague dinero de su propio bolsillo para obtener la vacuna contra el coronavirus o que se le pida que pague para poner su nombre en una lista de espera de vacunas o para obtener acceso temprano, de acuerdo con FOX 13.

La agencia también advirtió que las ofertas para vender o enviar dosis de la vacuna por pago, o los anuncios de una vacuna COVID-19 a través de las redes sociales, correo electrónico, llamadas telefónicas, en línea o de fuentes no solicitadas también son signos de posible fraude.

El FBI advirtió que los estadounidenses deben estar atentos a las situaciones sospechosas y que nunca deben dar información personal a fuentes desconocidas.

Cualquier persona que sea víctima de una estafa o intento de fraude que involucre COVID-19 puede comunicarse con la línea directa del Centro Nacional de Fraude por Desastre al 866-720-5721 o en línea en justice.gov/DisasterComplaintForm. También pueden denunciar el fraude al Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI en ic3.gov.

El gobierno de Estados Unidos está negociando con Pfizer la adquisición de decenas de millones de dosis adicionales de vacunas a cambio de ayudar a la farmacéutica a tener mejor acceso a suministros de manufactura.

Una persona al tanto de las negociaciones dijo el martes a The Associated Press que el acuerdo no se ha finalizado. La persona habló bajo condición de anonimato a fin de describir las deliberaciones en curso.

La vacuna de Pfizer fue la primera en ser aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) y la semana pasada se enviaron las primeras dosis a los estados. A ella se unió recientemente una vacuna de Moderna, que fue desarrollada en cooperación con científicos de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH por sus siglas en inglés).

Una ley que data de la Guerra de Corea da autoridad al gobierno para ordenar a empresas privadas a producir bienes críticos en épocas de emergencia nacional.