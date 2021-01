“Los locos, usted sabe, sabe quiénes son, sabe dónde vive, sabe cuál es su número de teléfono, sabe dónde trabaja. Y es solo que… me enfurece”.

Fauci confesó que “es muy perturbador”, pero aclaró que no tiene miedo, pero lo que realmente le preocupa es el acoso de sus tres hijas”.

“No se pueden tener mensajes contradictorios”

Fauci revela todo lo que sufrió en su rol en la lucha contra la pandemia con Trump. además de decir sobre todo lo que salió mal con la respuesta a este mal:

“No se pueden tener mensajes contradictorios. No se puede tener la politización de los mensajes de salud pública. Quiero decir, la idea de que usar una máscara o no se convirtió en una declaración política … eso hace es más que difícil implementar una buena medida de salud pública”.

Ya casi para finalizar, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas dijo que entiende que existen riesgos al establecer metas ambiciosas en el futuro para vacunar a los estadounidenses, pero insistió en que las cosas serán diferentes con la administración Biden.

En una de las primeras reuniones que tuvo con Biden y con la vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, se dijo que podría haber contratiempos.

“¿Qué vamos a hacer? No vamos a señalar con el dedo. No vamos a culpar a la gente. No vamos a ocultar nada. Vamos a ser totalmente transparentes y honestos y vamos a intentar y arreglarlo”.