Los niños no son elegibles para ser vacunados, por lo que será deber de sus padres el vacunarse para protegerlos, de acuerdo con la experta. Los CDC también estudian el llamado “COVID prolongado” en menores, lo que agrega una preocupación para miles de estadounidenses.

Sin embargo, no está claro si esta sepa provoca enfermedades más severas en los niños, dijo Fauci. La doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), reveló la mejor forma para proteger a los pequeños.

Los primeros datos señalan que los síntomas persistentes todavía no son tan prevalentes en niños como lo son en adultos, pero Walensky dijo que se necesitan más estudios. Fauci también dijo que eventualmente se recomendará una vacuna de refuerzo.

Lo anterior para determinar si su protección va “más allá de un nivel crítico” y “es cuando escucharán sobre la implementación de refuerzos” para otros. “En este momento, más allá del sistema inmune comprometido, no vamos a dar refuerzos”, comentó.

“Inevitablemente llegará un momento en que tendremos refuerzos” porque “ninguna vacuna, al menos no de esta categoría, tendrá una cantidad indefinida de protección”, dijo Anthony Fauci. La variante delta del coronavirus SARS-CoV-2 arrasa en Estados Unidos.

Un análisis publicado este jueves por el diario The Washington Post muestra que dos tercios de los estadounidenses que viven en zonas con altas tasas de inmunización se encuentran en puntos calientes, con un alto número de contagios.

“La vacunación es la mejor línea de defensa”, aseguran

Sin embargo, en agosto esa diferencia ha dejado de existir: dos tercios de los residentes tanto en zonas de mucha como de poca vacunación se encuentran en áreas con alta incidencia de la enfermedad. No obstante, los datos apuntan que es mucho más seguro estar vacuna, incluso si se vive en una zona con muchos casos, que no estarlo, destacó The Washington Post.

Así lo remarcaron los expertos este jueves en la Casa Blanca, donde animaron a los estadounidenses a vacunarse. “Todos sabemos que la vacunación es la mejor línea de defensa contra la COVID-19 y la manera de acabar con la pandemia”, afirmó el coordinador de la respuesta del Gobierno a la pandemia, Jeff Zients.