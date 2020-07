Dr. Fauci: “Nueva mutación puede acelerar propagación del coronavirus”

El nuevo coronavirus muestra algunos signos de mutación de una manera que puede facilitar la propagación del patógeno, según el doctor Anthony Fauci.

El nuevo coronavirus muestra algunos signos de mutación de una manera que puede facilitar la propagación del patógeno, el doctor según Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, reporta la agencia AP.

Hay investigaciones en curso que sugieren que está surgiendo una única mutación que afecta a un aminoácido específico que permite que el virus se replique mejor y cree una mayor carga viral, medidas que podrían facilitar la transmisión, dijo Fauci en un evento en línea organizado por The Journal of the American Medical Association.

La noticia de un cambio que puede acelerar la propagación del coronavirus en todo el mundo se produce a medida que el número de casos continúa aumentando, con más de 10.7 millones de personas infectadas y 517,000 muertos por la enfermedad que se identificó hace solo seis meses en una previncia de China.

Muchos estados en Estados Unidos están reconsiderando los esfuerzos para reabrir sus economías, mientras que los países de América Latina y otros lugares están siendo golpeados por los altos niveles de infección, de acuerdo con las cifras oficiales.

Existe cierta disputa sobre los hallazgos, que se derivan de un examen in vitro de las mutaciones, y no está claro si las personas que se infectan con una variación más nueva del patógeno tienen peores resultados que aquellas con la cepa original, dijo el Doctor Anthony Fauci.

“Simplemente parece que el virus se replica mejor y puede ser más transmisible”, precisó en la confenrencia en línea. “Esto todavía está en la etapa de tratar de confirmar eso”, aseguró.