Washington, 4 jul (EFE News).- El principal epidemiólogo del Gobierno, Anthony Fauci, llamó este domingo a la población a dejar las “diferencias” y vacunarse para evitar muertes “prevenibles”. “Estamos lidiando con una situación histórica con esta pandemia y tenemos las herramientas para contrarrestarla”, declaró el funcionario a la cadena NBC News.

“Dejemos de lado todas esas diferencias y comprendamos que el enemigo común es el virus”, agregó. Una encuesta difundida este domingo por el diario The Washington Post y la cadena ABC News reveló que entre los que aún no se han inmunizado, un 74 % consideró “improbable” que reciba una inyección. Fauci lamentó que cerca del 99,2 % de las personas que murieron en las últimas semanas a causa del virus no estaban vacunadas.

“Ninguna vacuna es perfecta, pero cuando hablas de la posibilidad de evitar la hospitalización y la muerte, es realmente triste y trágico que la mayoría de ellas sean evitables y prevenibles”, afirmó. Consultado sobre la variable delta, el experto advirtió que “claramente es más transmisible” y señaló que “parece ser más letal”, en cuanto a su gravedad, ya que es más probable que los contagiados requieran hospitalización o, en algunos casos, se expongan a la muerte.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) estiman que la variante delta, detectada primero en India, representa actualmente el 25 % de los nuevos casos de la covid-19 en el país, que ya superó las 600.000 muertes por este virus. El coordinador para la covid-19 de la Casa Blanca, Jeff Zients, indicó que este 4 de julio, cuando Estados Unidos conmemora su independencia, el país tiene “mucho que celebrar” y destacó que 2 de cada 3 estadounidenses adultos, mayores de 18 años, han recibido al menos su primera dosis de la vacuna.