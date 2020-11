Fauci alerta “muchos daños” por aumento de COVID-19 en Estados Unidos

Estados Unidos “no podría estar en una posición peor”, dijo Fauci

“Estamos muy golpeados. No es una buena situación”, agregó sobre el preocupante aumento de casos de la COVID-19

Fauci alerta “muchos daños” por aumento de COVID-19 en Estados Unidos. El principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno de Estados Unidos advirtió que el país tendrá que lidiar con “muchos daños” en las próximas semanas debido al aumento de los casos de coronavirus.

Los comentarios del doctor Anthony Fauci en una entrevista con The Washington Post contradicen la afirmación frecuente del presidente Donald Trump de que la nación le está “dando la vuelta” al virus.

Fauci indicó que Estados Unidos “no podría estar en una posición peor” para detener el aumento de casos a medida que más personas se reúnan en el interior durante los meses más fríos del otoño y el invierno.

Dijo que el país necesitará hacer un “cambio abrupto” en las medidas públicas de precaución.

Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas dijo: “Estamos muy golpeados. No es una buena situación”, según reseñó el diario The Washington Post.

Además, el experto considera que el candidato presidencial demócrata Joe Biden “se lo está tomando en serio desde una perspectiva de salud pública”, mientras que Trump “lo ve desde una perspectiva diferente”.

Fauci, que forma parte del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca, asegura que la perspectiva de Trump es “la economía y la reapertura del país”.

“Todas las estrellas están alineadas en el lugar equivocado cuando entras en la temporada de otoño e invierno, con la gente que empieza a congregarse en espacios interiores en casa. No es posible encontrarse en una posición más desfavorable”, agregó el experto en enfermedades infecciosas, de acuerdo con The Associated Press.

