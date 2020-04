El Dr. Anthony Fauci, uno de los principales expertos de Estados Unidos en cuanto a la pandemia de coronavirus, advirtió el lunes que la reapertura de la economía estadounidense demasiado pronto podría “ser contraproducente”, reseñó ABC News.

“A menos que tengamos el virus bajo control, la recuperación real, económicamente, no va a suceder”, dijo Fauci al presentador jefe de ABC News, George Stephanopoulos, en una entrevista en “Good Morning America“.

“Si bajas la guardia ahora y te encuentras en una situación en la que tienes un gran pico, vas a retroceder todo lo que pudiste haber avanzado”, explicó. “Ese es el problema”.

Amid protests, Dr. Anthony Fauci warns reopening U.S. too soon could "backfire."

“Unless we get the virus under control, the real recovery, economically, is not going to happen," he tells @GStephanopoulos. https://t.co/FsxjXq4bEd pic.twitter.com/J0wODFcgsD

