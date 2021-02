Fatima Muñoz explica lo sucedido en la Serie del Caribe

La joven se hizo viral ya que decidió mostrar sus pechos en el estadio

“Detenida pero no derrotada”, aseguró

Fátima Muñoz explica pechos. La joven mexicana Fátima Muñoz quien se hizo viral después de mostrar sus pechos en pleno juego de Baseball, en la Serie del Caribe, celebrado en Mazatlán, Sinaloa, ahora cuenta el por qué decidió hacerlo.

La mexicana desde ese momento se ha convertido en toda una celebridad en las redes sociales, ya que en su cuenta de Instagram el número de seguidores incrementó considerablemente en cuestión de horas.

En esta ocasión Fátima, aclara lo sucedido en el estadio Teodoro Mariscal, y cuenta la verdad de lo que pasó luego de que enseñara a todos sus grandes atributos.

A través de un video de Youtube se entrevistó a la mujer con este encabezado: “Fatima Muñoz la chica que fue detenida en el estadio de Mazatlán en un juego de La Serie del Caribe, cuenta cómo le ha ido después de hacerse viral por mostrar de más”.

Ahí se le preguntó ¿cómo se hizo viral?, a lo que respondió: “Todo fue por lo del estadio, andaba borracha divertida y me la estaba pasando muy agusto, hasta que me llevaron”, comenzó comentando.

“Me levanté y me hablaron algunas personas y me dijeron que era una pasada de… “estás en todas las redes sociales”, me meto a las 8 de la mañana y me miro y no estaba tan extremo, hasta las dos de la tarde fue cuando fue el boom”, dijo Fátima.

Después afirmó que ya tenía varios días tomando, y aclaró que no estuvo muy bien lo que hizo, pero que algo que no está mal, ya que es algo que han visto anteriormente.

Incluso mencionó que solo la encerraron como 15 minutos y que recibió una multa de 1,400 pesos, y que arrestaron a más personas por estarla defendiendo.

