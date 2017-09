Vestido de Melania ‘contradice’ a Trump (FOTOS)

Cuando el presidente Donald Trump tuiteó sobre la construcción de un futuro con productos estadounidenses para conmemorar al Día del Trabajo, dejó de lado un ‘pequeño’ detalle… que en la foto que acompaña al mensaje aparece Melania con un vestido ‘made in Italy’ de más de 2,000 dólares.

“Estamos construyendo nuestro futuro con manos americanas, trabajo americano, hierro, aluminio y acero americanos. ¡Feliz Día del Trabajo!”, tuiteó el presidente Trum en la celebración del feriado del lunes, reiterando su promesa de campaña de traer puestos de trabajo a los EE.UU.

We are building our future with American hands, American labor, American iron, aluminum and steel. Happy #LaborDay! pic.twitter.com/lyvtNfQ5IO

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de septiembre de 2017