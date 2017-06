‘Veneno’ Sandoval confiesa que sufre lo que muchas mujeres… ¡con los zapatos! (VIDEO)

En el “nunca les ha pasado” de Veneno Sandoval, la presentadora de Suelta la Sopa confesó que ella sufre lo que muchas mujeres con los zapatos.

Y es que previo a la transmisión del programa de Telemundo, la boricua compartió un video en el que reveló que tuvo que quitarse los tacones.

Mi “nunca les ha pasado” de esta hora 😂😂😂😂 #cosasquesientecaro #lareinadelafaja #lavenenosa #madred2 Una publicación compartida de ॐCarolina Sandovalॐ (@venenosandoval) el 5 de Jun de 2017 a la(s) 8:51 PDT

“Ay me tuve que quitar los zapatos, ¿a ustedes nunca les ha pasado, que tienen unos zapatos preciosamente altos, que las hacen lucir así todas esbeltas, pero que no aguantan los pies?”, preguntó la guapa presentadora, mientras se lamentaba que se los tendría que volver a poner para hacer el programa.

Pero como toda mujer, primero la vanidad, así que la “Venenosa” aconsejó: “Usté si le duelen los pies, igual como una reina, pa’lante, la gente no se tiene que enterar que a usté le duele nada. Sabe que siempre me han dicho a mí en mi casa, que uno tiene que salir como el payaso, con una sonrisa puesta”.

Y es que “siempre va haber gente por ahí que se alegre con el sufrimiento suyo y usted no lo va a permitir, sea usted misma su propio líder, su propio coach, espiritual, emocional”, recomendó la presentadora.

Y no faltaron los comentarios de sus numerosas seguidoras, felicitándola y agradeciéndole por compartir sus consejos.

“Me encantó el video de hoy… totalmente cierto, los zapatos los enemigos, ja, ja, ja, ja, bella @venenosandoval”, le escribió una de sus fans.

“Sí, así me pasa, me duelen mucho los pies, pero yo misma digo aunque me cansen, pero me veo divina, ja, ja, ja, ya después pongo a mi hija pa’l masaje, ja, ja, ja, ja”, comentó otra.

Mientras que alguien más le recomendó: “Mi niña, pásale el blow dryer a los zapatos que te aprietan y molestan por 3 minutos y ya no te molestarán”.

“Me encanta ese mensaje de salir siempre como el payaso, con una sonrisa… ¡lo máximo!”, agregó otra seguidora.

“¡Me encanta ver tus videos hermosa! ¡Tienes una pila y una vibra espectacular, que me contagian! ¡Eres un amor! Gracias por ese ángel enorme que tienes, para darme tan buena vibra”.

“Tan bella mi Venenosa, buenos días. Pues sí que las malas vibras vuelan, pero a nosotros nada que nos empañe la felicidad, Dios la bendiga”.