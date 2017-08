Usuarios no reconocen a Lucía Méndez en sus últimas imágenes (VIDEO)

Cuando los seguidores de Lucía Méndez vieron sus últimas imágenes, a través de un video que comenzó a circular en Instagram, casi no la pudieron reconocer.

“OMG hay personas que los años se vuelven contra ellos”, escribió una seguidora de la cuenta oficial del programa El Gordo y la Flaca, que reposteó el video compartido a su vez por una fan de la actriz y cantante mexicana.

“Say no to surgery. Ama tu edad, no la escondas”, le recomendó alguien más a la protagonista de telenovelas como Colorina y El Extraño Retorno de Diana Salazar, entre otras.

“¡Esa Lucía Méndez tan bonita que era! Y por no envejecer dignamente ahora parece la doble de Michael Jackson. Horrorosa”, opinó alguien más.

“Cómo le ha cambiado la cara a Lucía con tanta cirugía, hasta los dientes se le ven raro”, escribió otra usuaria.

Alguien más notó que “¡no puede ni hablar! Sus dientes y boca están extremadamente grande”.

“Una mujer que era tan bella hubiera envejecido con dignidad, ¡se hubiera visto mil veces mejor! ¡Se desfiguró por completo! Que se quite esos laminados que le quedaron terribles, parece que tiene caja de dientes”, comentó uno más.

Mientras que otro opinó: “¡Dejen las criticas! ¿Piensan que los años no pasan y que la juventud es eterna? ¿Por qué las ofensas? Respeten”.

Mari, esposa del actor y cantante Fernando Allende, fue quien grabó y compartió el video en Instagram, en el que realzó la trayectoria de Lucía Méndez, poniéndola a la altura de María Félix y Silvia Pinal.