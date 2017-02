¡O no! Quieres lucir unas uñas bellas para este Día de San Valentín pero no te pueden atender en el salón. No te preocupes, con este tutorial verás lo fácil que es hacértelas tú misma.

Por si te lo perdiste: ¿Cómo debes vestirte para enamorar a tu galán este día de San Valentín? (VIDEO)

Si te gustó este video, danos ‘me gusta’ en Facebook para más consejos de belleza, maquillaje, peinados, tutoriales, remedios caseros ¡y mucho más!