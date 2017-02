Una línea de ropa para decir “Thank you Obama” (FOTOS)

No han pasado ni 20 días desde que Barack, Michelle, Malia y Sasha se mudaron de la Casa Blanca, pero si eres de los que ya extraña a los Obama, entonces esta línea de ropa es para ti.

Se trata de “Thank you Obama”, un proyecto creado por Joe Freshgoods, un nativo de Chicago, la ciudad donde también nació el expresidente. Chance the Rapper es quien modeló las prendas y publicó un tuit para promover la marca, logrando que en pocas horas la página web se saturara de visitas.

“Con este proyecto quería marcar un momento en mi vida donde sentía que podía hacer lo que quisiera y ser lo que quería ser. La noche en que Obama ganó su primer mandato me dio tanta esperanza, especialmente y más importantemente como un hombre de color, decidí hacer una colección diciendo ‘gracias’ y darme algo para sonreír de vez en cuando al mirar en el armario”, explica Freshgoods en el sitio web de la marca.

La línea incluye camisetas con logos, sudaderas con capucha e incluso un poster del “Rey Obama”. Para los principiantes, hay esta sudadera con capucha del “agradecimiento” en 90 dólares, para resumir tu gratitud.

Los seguidores de los Obama más románticos pueden optar por esta camiseta de boda “Barack & Michelle”, de 50 dólares, que incluso está marcada con la fecha de aniversario de boda de la expareja presidencial en la espalda.

También hay una camiseta con “mensaje a Malia”, de 35 dólares, que celebra a la exprimera hija, que recuerda el incidente cuando fue supuestamente captada fumando hierba en Lollapalooza. “Eres joven, diviértete y también felicidades en Harvard”, dice una nota para la chica de 18 años en el sitio.

Otros artículos del tributo incluyen la camiseta All-Star de Barack y una sudadera de “gracias Michelle”. Además, hay una camiseta que superpone al exPOTUS en un retrato icónico de Biggie Smalls.

Para ver la línea completa, visita el sitio ThankUObama.us.

Si te gustó esta nota, danos ‘me gusta’ en Facebook para más consejos de belleza, maquillaje, peinados, tutoriales, remedios caseros ¡y mucho más!