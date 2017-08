Tu horóscopo para este miércoles 23 de agosto

¿Qué te deparan los astros? Busca tu signo de horóscopo abajo y entérate.

ARIES (21 marzo-20 abril)

Para los nativos de este signo, este periodo representa una etapa de desafíos y ambiciones personales donde requerirán realizar un esfuerzo adicional.

TAURO (21 abril-20 mayo)

Después de haber experimentado un ciclo de transformación profunda en relación a su vida personal, las limitaciones no lo detendrán.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio)

Se adaptarán con facilidad a las circunstancias. Gozarán de equilibrio y calma, se presenta la oportunidad de realizar viajes al extranjero, inicios de cursos de postgrado y especializaciones.

CÁNCER (22 junio-22 julio)

La familia será su mayor apoyo. Surgirán nuevas propuestas a las ya trazadas. La pareja será fundamental para este proyecto.

LEO (23 julio-22 agosto)

Se consiente de tus posibilidades y capacidades para que no cometas errores, tu proyección social se intensifica para bien tuyo. Conseguirás estabilidad laboral o recibirán mejores ofertas.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre)

Evita conflictos con personas que no conoces ya que podrían resultar violentas. Tensión con hijos por falta de interés en estudios y trabajo.

LIBRA (23 septiembre-22 octubre)

Es un buen momento para participar en actividades de índole humanitaria y servicio. La piel estará sensible a irritaciones y alergias, tomar precaución.

ESCORPIÓN (23 octubre-21 noviembre)

Domingo, estarás susceptible a crisis por celos, cuadro de desconfianza, etc. Es recomendable realizar otra actividad o realizar un viaje de descanso.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre)

Hoy puede resultarte sencillo mantener todo bajo control. Toma tu planificador diario o tu agenda personal y actualízalos.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero)

Quizás no seas el tipo de persona que no puede despegarse del calendario ni por un minuto, pero no te costará ningún esfuerzo mantener a raya esa lista de tareas que está adherida en la heladera.

ACUARIO (22 enero-19 febrero)

Éste es un buen día para fijarte algunas metas personales, porque te resultará muy sencillo saber exactamente lo que tienes que hacer para conseguirlas.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)

¡Ay! ¡Qué energía tienes! La suerte, la fe y el entusiasmo te acompañarán estos días. Las vibraciones de hoy te harán (nuevamente) en extremo susceptible.

