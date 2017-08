Tu horóscopo para este jueves 24 de agosto

¿Qué te deparan los astros? Busca tu signo de horóscopo abajo y entérate.

ARIES (21 marzo-20 abril)

Si tu pareja aún te interesa, seguirás a su lado pero la dejarás cuando conozcas a alguien que te conquiste con cualidades más especiales.

TAURO (21 abril-20 mayo)

No permitas que los malos entendidos enfríen las relaciones, pues lo que no se aclara hiere. Come alimentos nutritivos y haz ejercicio.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio)

A pesar de ciertas vicisitudes, lograrás tus metas y las superarás porque la visión que tienes de la vida hace brillar más tu inteligencia.

CÁNCER (22 junio-22 julio)

A veces despiertas antipatía por tus preocupaciones infundadas, por eso se alejan de ti. Te sientes amenazado por los que te tratan agresivamente.

LEO (23 julio-22 agosto)

Con frecuencia disfrazas la verdad para que te resulte tolerable; si esto no es posible, creas un ambiente artificial que te sirva de protección.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre)

Eres complaciente con tus amistades y para ganarte su afecto les soportas sus caprichos; no te denigres, vales demasiado.

LIBRA (23 septiembre-22 octubre)

Tus métodos son extremosos para satisfacer tus necesidades emocionales, pues si te rechazan, respondes en forma grosera y vengativa.

ESCORPIÓN (23 octubre-21 noviembre)

Eres tolerante con la gente que carece de las ventajas que tú tienes; sería aconsejable que busques un trabajo que te permita ayudarlos.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre)

Tus actividades laborales deben desarrollarse en organizaciones donde tus decisiones deban ser compartidas con otro. Cuídate de asuntos dudosos.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero)

Te defiendes cuando es necesario pero no ofendes a personas sensibles, por eso tratas a los demás como te gustaría que te trataran a ti.

ACUARIO (22 enero-19 febrero)

Debido al interés que muestras por conservar tu libertad y al rechazo de echarte a cuestas responsabilidades, no debes de casarte o hacer compromisos.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)

Encajas en actividades novedosas donde puedas aplicar tu creatividad. Ni rutina ni trabajos monótonos te agrada, serian insoportables.

