Trump se dice ‘orgulloso’ por lo que hizo su esposa Melania y ella sonríe (FOTOS)

La primera dama Melania Trump alentó el sábado al equipo de su país que participa en los Juegos Invictus, organizados por el príncipe Enrique de Inglaterra para soldados con lesiones y veteranos de guerra, a que lleven consigo su “espíritu de lucha” y traiga “el oro a casa”.

Como pocas veces, el presidente Donald Trump dedicó uno de sus muchos tuits del sábado para su esposa, de quien escribió: “Muy orgulloso de nuestra increíble Primera Dama (@FLOTUS.) ¡Ella es una gran representante de nuestro país!”.

Very proud of our incredible First Lady (@FLOTUS.) She is a truly great representative for our country! pic.twitter.com/yFv0WIjgby

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de septiembre de 2017