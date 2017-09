Tras resolución del juez, Marjorie de Sousa se relaja en bikini (FOTO Y VIDEO)

Aunque Marjorie de Sousa no se ha pronunciado de manera directa sobre la última resolución en el pleito legal que enfrenta con su expareja, Julián Gil, parece que a través de una foto en su cuenta de Instagram envió un mensaje subliminal.

La actriz venezolana compartió una fotografía en bikini junto a su hijo Matías, con la siguiente leyenda: “Inhala el futuro exhala el pasado y siempre respira el ahora”.

Inhala el futuro exhala el pasado y siempre RESPIRA EL AHORA 🙏🏻 Una publicación compartida de Marjorie De Sousa 🌟 (@marjodsousa) el 13 de Sep de 2017 a la(s) 3:00 PDT

Varios de sus seguidores reaccionaron de manera negativa a la publicación y tacharon a la actriz de “interesada” y “vividora”, mientras que otros aplaudieron que como mamá luche por lo que ella considere lo mejor para su hijo.

“Preciosa esa foto me encantó @marjodsousa porfa no le hagas eso a tu bb… lucha que tú puedes y tienes todo y deja a @juliangil que le dé a su hijo lo que él quiera, tú sabes en el fondo que es muy buen papá… los dos sean padres y no le sigan haciendo daño al fruto de su amor. Bebecito no tiene la culpa de lo que sucede entre los adultos”, escribió una seguidora de la actriz.

“Dale pa’lante con tu hijo y los hombres mándalos a la porra toditos, los buenos son los hijos de uno”, comentó alguien más.

El miércoles se dio a conocer que un juez fijó la cantidad de manutención que Julián Gil deberá otorgarle a Matías. El argentino reaccionó positivamente a lo ordenado por el juez, y consideró que con esta decisión se empieza a hacer justicia.

El actor argentino se dijo satisfecho con la pensión que fijó el juez, que aunque no fue del 4% como él había solicitado, tampoco fue del 20% como Marjorie quería, sino del 10% de acuerdo a información de Televisa Espectáculos. Esta sentencia sólo corresponde a lo generado por Gil en el territorio mexicano, por lo que Matías recibirá alrededor de 50 mil pesos mensuales, es decir casi 3,000 dólares mensuales.