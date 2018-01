Tras el aparatoso accidente que sufrió, Larry Hernández tomó una inesperada decisión.

Y es que según contó en su cuenta de Facebook, es muy fuerte lo que le pasó, por eso no estará compartiendo imágenes de cómo se ve en estos momentos, en un afán por evitar la burla y los comentarios negativos de parte de los usuarios de las redes sociales.



“Amigos estoy en mi segundo día de recuperación, es muy fuerte lo que me pasó y por lo pronto no estaré subiendo mi imaginen de cómo estoy en estos momentos, porque crearía mucha burla y pues nadie tiene por qué desearle como la muerte o reírse de los problemas de los demás”, escribió el cantante de regional mexicano en un mensaje que solo publicó en su cuenta de Facebook.

“… en este caso de mi accidente de bicicleta, el golpe fue muy aparatoso y gracias a Dios y a mi casco pude salvar mi vida, tardaré en mi recuperación, pero estaré bien, Dios está conmigo, feliz tarde”, continuó el mensaje que rápidamente causó reacciones entre los usuarios de la red social.



“Así tú cómo te burlas de los demás, hasta le mientas la madre, el karma te llegó y gacho, pero en fin, recupérate pronto”, le escribió una seguidora y Larry no pudo quedarse callado.

“Mientes, porque jamás me he reído de algo que le pase a alguien y ahí desgraciadamente estás mal, no sé qué haces deseándome el bien y si por dentro, según tu, me lo merezco”, escribió el cantante.

A lo que la usuaria una vez más contestó: “Bueno entonces eres un pan de Dios. Amén”.

Entonces, otros seguidores comenzaron a defenderlo también: “Cierto Larry, yo nunca te he visto burlarte de los demás, no hagas caso a esos comentarios, ¡son personas frustradas de la vida!”, “ánimo Larry, no hagas caso de comentarios malintencionados”, “no hagas caso de este tipo de comentarios Larry… la gente que es así, es porque no son felices… échale ganas, todo va salir bien”, “es verdad, yo nunca he visto que Larry se burle y tampoco es un pan de Dios, es un ser humano, así que todos estamos para que nos pasen cosas, yo no sé por qué la gente suele ser cruel”.