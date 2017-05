Toni Costa le responde a quienes critican a Adamari (FOTO)

Después de que Adamari López recibiera duras críticas de cientos de seguidores al posar en traje de baño en las playas del Caribe mexicano, su esposo Toni Costa envió un mensaje a todos los detractores.

“El que critica para destruir, demuestra su inconformidad consigo mismo”, escribió el español.

Las contundentes palabras del bailarín fueron aplaudidas por sus fans: “este hombre es todo un caballero con su linda pareja ( Adamari) me encanta cuando da la cara por ella eso es amor”, “mejor no lo pudiste decir, chorros de envidiosas, la belleza no se encuentra en como se ve un cuerpo. La persona que critica es aquel que tiene complejos de inferioridad, que quisiera tener lo que tiene el otro y que no es feliz consigo mismo. ¡Adamari es bella!”, “Exactamente Tony.. la belleza de Adamaris es por dentro y por fuera ella es una mujer digna de admiración”.