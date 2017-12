Mientras a Adamari la criticaron por su ropa que utilizó esta semana, a su esposo le ocurrió todo lo contrario. Y es que Toni Costa fue halagado por sus fans al cambiar de look.

El bailarín español iniciará el 2018 con otra imagen. Y es que la pareja de Adamari López decidió arriesgarse con un nuevo look para despedir el 2017 y de esta manera, iniciar el nuevo año con una apariencia un poco diferente gracias a su estilista de confianza.

“¿Me rapo la cabeza o no me la rapo?”, preguntó el español mientras se realizaba el cambio de look con su estilista y gran amigo Fabián Tamayo.

El artista optó por un look más rapado de los laterales de su cabeza, algo que lo hace lucir muy bien y lo presumió a través de Instagram Stories, en donde además aprovechó para recordar a un peluquero que lo atendía en España y aseguraba que cada vez le decía que le hacía mucha falta afeitarse.

Los usuarios en Youtube se expresaron sobre el nuevo look de Costa: “Súper Guapo”, “excelente”, “muy guapo como sea”, “eres muy guapo, digno para una reina como Adamari López”, “sí, bueno”.

El español disfrutó de la Navidad en compañía de su hija Alaïa y su pareja Adamari López en Miami, la familia presumió a través de las redes sociales de cada uno de los regalos que les trajo Santa.

