Sufrió el momento más vergonzoso al intentar amamantar a su bebé en un aeropuerto

Una mamá británica pasó por un vergonzoso momento en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, cuando intentaba amamantar a su bebé, antes de tomar un vuelo a Nueva York.

Después de varios intentos por encontrar un lugar discreto para alimentar a su pequeño de 10 meses, y luego de que los empleados le sugirieran dirigirse al cambiador, Sophia McBain tuvo que conformarse con un baño privado para encontrar algo de tranquilidad.

Sin embargo, a los pocos minutos, fue interrumpida por un trabajador, quien abrió con llave la puerta que estaba con seguro, exponiéndola a una situación muy incomoda.

“El hombre abrió la puerta mientras mi pecho estaba desnudo y dijo que la próxima vez debía dejar la puerta sin llave o amamantar afuera en la terminal principal. Me sentí tan expuesta y avergonzada. ¿No pudieron enviar a un miembro del personal femenino?”, escribió la mujer en su cuenta de Twitter.

Tras el tuit, un vocero del aeropuerto respondió a la queja de esta manera:

“Tener un asistente de baño masculino es una práctica normal y si no escuchó ninguna respuesta al tocar la puerta, pensaría que alguien podría haber bloqueado esto desde el exterior como una broma, algo que se ha vuelto común en esa terminal tan llena”.

Feel a bit upset @HeathrowAirport – I’m a breastfeeding mother traveling without my baby & needed to express milk. I asked staff where I could do this in private and they suggested the baby changing room. So I used it, feeling a bit bad to be occupying the room for 20mins but…

— Sophie McBain (@SEMcBain) January 21, 2018