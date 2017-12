Sufría de ardor en los ojos y lo médicos hicieron un impactante descubrimiento (FOTO)

Los médicos que atendieron a una mujer que aseguraba sufrir una permanente picazón en sus ojos desde hace dos años quedaron completamente asombrados con lo que descubrieron al examinarla.

La paciente, de origen chino, vivía con los ojos enrojecidos y los colirios de venta libre ya no la ayudaban para nada. Su condición empeoró tanto que en cierto punto sus pestañas se pegaban a los párpados y prácticamente le impedían ver.

Cuando los doctores cuestionaron a la mujer sobre sus hábitos higiénicos, se toparon con el origen del problema. Según reseñó el Daily Mail, la dama, quien no lavaba las fundas de sus almohadas desde hace 5 años atrás, tenía las pestañas impregnadas de ácaros, propiciados también por la falta de circulación de aire en su dormitorio.

100+ Parasites Living In her Eyelashes Because She Didn’t Wash Her Sheet Since 2012https://t.co/W18tqFVUMf pic.twitter.com/cD8u5kFKDb

— 9GAG (@9GAG) 13 de diciembre de 2017