Sofía Vergara quería mostrar el bello paisaje, pero sus seguidores descubrieron algo más (FOTO Y VIDEO)

Desde Lake Tahoe, donde está grabando la nueva temporada de la serie Modern Family, Sofía Vergara compartió una fotografía en la que quería destacar la belleza natural del paisaje, pero nunca esperó que sus seguidores encontraron algo más.

Y es que la actriz colombiana aparece en la imagen desde un bote muy casual, pero entre la blusa y su pantalón quedó piel al descubierto y las críticas no se hicieron esperar, al grado que hasta la misma Sofía contestó a uno de los ataques.

Lago Tahoe🛶#modernfamily #setlife🎥 Una publicación compartida de Sofia Vergara (@sofiavergara) el 24 de Ago de 2017 a la(s) 11:03 PDT

“¿Qué es eso que se te ve en la cadera? Se ve rara tu piel entre la camiseta y el pantalón @sofiavergara, me preocupa”, “¿qué te pasó en la barriga parece que se te salen los huesos?”, “quita la foto, se ve un bulto raro, ¡deforme!”, fueron algunos de los comentarios.

“Te has hecho tanta cirugía plástica que ya ni siquiera pareces tú”, fue el comentario que Sofía no tardó en contestar.

También te recomendamos… Rosie Rivera y sus sobrinas deslumbran en la alfombra azul (FOTOS)

“¿Cirugía plástica dónde? Sé más específica si vas a hacerle bullying a alguien”, le escribió la actriz colombiana, que rápidamente comenzó a recibir mensajes de apoyo.

“Bien por ti chica, que destapas a los haters”, “dejen la envidia, ¡ya quisieran todas verse así de mamacitas! Si se pone un costal, igual se ve hermosa”, “la gente habla y no se mira en el espejo, si se las hizo o no, no es su problema”, “¿qué tienen de perturbadoras un par de estrías?”, fueron algunos de los comentarios.

Posteriormente subió un video, desde la misma toma y su abdomen luce tan normal como siempre.