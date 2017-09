Sofía Castro aun no sabe qué ponerse para dar ‘el Grito’ (FOTOS)

En medio de la crisis que vive México tras el sismo de 8.2 del jueves pasado, Sofía Castro aun no sabe qué vestido ponerse para dar ‘el Grito’ en el Zócalo este viernes 15.

Entrevistada por la cadena Radio Fórmula, la hija de la primera dama Angélica Rivera, dijo que no quiere que la critiquen por repetir vestido, como le sucedió a su mamá el año pasado, cuando para los festejos patrios usó un atuendo que había lucido en España.

“Todavía no sé, creo que voy a usar uno de Kris Goyri, diseñador mexicano que me gusta mucho o [uno de] Benito Santos”, declaró la hijastra del presidente Enrique Peña Nieto al programa de radio.

En el tradicional Grito de Independencia #VivaMéxico #FiestasPatrias♥ Una publicación compartida de Sofia Castro fans (@sofia_castrofan) el 15 de Sep de 2015 a la(s) 9:53 PDT



Cabe destacar que, este año el presidente Peña Nieto anunció que no se ofrecerá cena de gala, como muestra de solidaridad con las familias mexicanas que están sufriendo por la catástrofe natural.

Pero lo que sí es un hecho, como cada año, es la ceremonia del Grito de Independencia, en que la tradición marca que el presidente de México y su familia salgan al balcón a dar el ‘Grito’ y disfrutar de los juegos pirotécnicos.

No es la primera vez que Sofía Castro genera polémica, pues cuando una reportera le preguntó cuál era su opinión sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, la hija de Angélica Rivera respondió: “Mi amor, creo que ahorita no es momento para hablar de ese tema, yo creo que como todo México está en duelo, está conmocionado por lo que está pasando, pero creo que ahorita no es momento, creo que ahorita venimos a disfrutar y a recibir mi premio, que estoy muy contenta”.

Cabe destacar que, esta nueva polémica de la hija de la primera dama se da en momentos en que México se recupera del sismo de 8.2 grados que sufrió el jueves siete de septiembre, provocando hasta el momento más de 95 víctimas y dejando a miles de mexicanos sin casa y sin nada en municipios de Oaxaca y Chiapas.

(Con información de El Universal)