¡Nada a la imaginación! Después de que Ricky Martin encendiera las redes sociales al compartir una sexy imagen en la que se puede apreciar su cuerpo desnudo, Maripily Rivera no se quiso quedar atrás y lo imitó.

Fue a través de su instagram donde la modelo de 40 años compartió una imagen, en donde posó en el marco de la puerta de un balcón, mostrando su sensual figura sin nada de ropa.

“Hoy me voy a dormir a lo Ricky Martin, con este frío desde mi balcón y deseándoles a todos dulces sueños”, expresó Rivera a quien se le ve completamente desnuda.

Muchos usuarios le agradecieron su atrevimiento: “Definitivamente, eres una caja de sorpresas, te ves bellísima, y tal como eres”, “Estás espectacular y muy hermosa”.

Aunque otros le dijeron que se pasó de la raya: “Ya se pasó de lanza con esta foto”, “Mira mujer aprende a valorarte el cuerpo es solo para ti que vergüenza está época que no haya pudor y tanto degenere. Hermoso tu cuerpo pero no tienes que posar así para ser admirada tienes otros talentos escondidos eres bella y super inteligente así q te animas a a busques mejorar y ser cada día mejor espíritualmente”, “Tienes un hijo! No le hagas eso que vergüenza para el que sus amigos conozcan tu desnudez ten pudor! Tómalo como quieras solo me pongo en el lugar de tu hijo!”, “Dios mío lo que hay q hacer para llamar la atención.no te da vergüenza de tu hijo ya tiene un hijo adolescente ten un pokito de pudor..”.