‘Si canto mal o si estoy gorda, ¿a ti qué te importa?’, dice Chiquis Rivera (FOTOS Y VIDEO)

“Si cantamos mal o si estamos gordas, eso ti qué te importa”, dice tajantemente Chiquis Rivera, cansada de tantas críticas en sus redes sociales.

La hija de Jenni Rivera publicó un video en YouTube, con el que quiso poner un alto a las personas que constantemente la están atacando en Instagram, Facebook y demás plataformas.

“Gente que pues habla nomás por hablar, nomás porque tienen boca, porque quieren atención, porque se quieren colgar, si quieren decirlo así, gente que dice que es tu amiga, tu amigo, y detrás a tus espaldas habla, que para mí digo que mala onda, qué triste para ellos porque al fin del día me imagino que se ponen a pensar por qué no prospero, por qué no avanzo en mi vida personal, en mi carrera, en mi negocio”, explicó la cantante y empresaria el video.

Precisamente, “aquí está pa decirles Chiquis que es precisamente por esa razón, por andar hablando de más, por andar hablando cosas que no debes, y por eso siento que cierta gente no avanza en su vida personal, no avanza en la vida porque están demasiado preocupados por lo que está haciendo o no está haciendo otra gente”.

“Si cantamos bien o no cantamos bien, o estamos gordas o no, o sea eso a ti qué te importa, primeramente enfócate en ti, primero mírate por favor en el espejo antes de hablar gü…, no mam…”, agregó la joven, quien recientemente regresó con el grupero mexicano Lorenzo Méndez.

También quiso dejar en claro que si bien es cierto que es conocido como ‘la hija de Jenni Rivera’, ella se mata todo el día trabajando para hacer su propia carrera:

“Yo la verdad estoy muy ocupada, gracias a Dios que me da trabajo, le estoy ching…, no le pido nada a nadie, y sí, soy la hija de Jenni Rivera, sí es un pin… honor, es un orgullo ser la hija de esa mujer, pero igual yo no voy creciendo en mi carrera por eso, es porque me despierto temprano, porque realmente le chin… y me duermo tarde y estoy trabajando”.

Por eso, preguntó a esa gente que habla mal de ella: “¿En qué les afecta si no les pido que me paguen mis billes, no les pido que me paguen la nota de mi casa?”. Y agregó: “Yo los veo, yo sé exactamente quiénes son y está bien, no les voy a dar la atención que quieren, no voy a mencionar nombres porque es lo que quieren, yo nomás quiero a la gente que me sigue”.

Y como siempre da de qué hablar, Chiquis Rivera publicó una foto en Instagram en la que muchos seguidores no pudieron dejar de destacar el gran parecido con su madre, Jenni Rivera:

World STOP! 🖐🏻 ……….. carry on. 💁🏼 Una publicación compartida de Chiquis 💛 (@chiquisoficial) el 18 de Ago de 2017 a la(s) 9:54 PDT

“OMG girl, pensé que habías compartido una foto de tu mamá”, “por un momento pensé que era una vieja foto de tu mamá”, “tan hermosa como tu madre”, fueron algunos de los cientos de comentarios que recibió la cantante en su publicación.