Shannon de Lima ‘olvida’ al ‘Canelo’ en las playas de Miami (FOTO)

Tras darse a conocer que Saúl ‘Canelo’ Álvarez salió a celebrar con una actriz mexicana luego de su pelea del sábado en Las Vegas, Shannon de Lima no podía despertar de mejor manera.

Y es que este lunes por la mañana, la modelo venezolana compartió en Instagram una imagen de ella en un sexy bikini, paseando por las playas de Miami.

Morning Miami ❤️😍✌🏼️😁 Una publicación compartida de SHANNON DE LIMA (@shadelima) el 18 de Sep de 2017 a la(s) 6:16 PDT

“Bien linda mi Shannon, es mejor solo que mal acompañado”, le escribió una seguidora en su foto.

Mientras que otra le aplaudió: “¡Gracias a Dios te diste cuenta a tiempo que esa relación no era para ti! ¡Vendrá algo mejor que tú te lo mereces!”.

“¡Ese ‘Canelo’ está muy feo! Menos mal te diste cuenta”, fue la opinión de otra usuaria de la red social.

“Qué bella, en realidad es mucha mujer para un imbécil como el ‘Canelo’. Qué bueno que ya no andas con él sangrón ese, te mereces algo que realmente valga la pena y esté a tu altura”, agregó otra usuaria.

“Súper esa foto, muy sencilla, pero linda. Ya basta de preguntarle por ‘Canelo’, si están o no, ¿qué importa? Cuántas veces la gente se conoce y luego se da cuenta que no puede ser y listo, quedan de amigos, la vida continúa; ella no nació con él, ni con nadie, ella brilla con luz propia”, comentó otra usuaria.

“¡Felicidades! @shadelima sos mucho para ‘Canelo’, te liberaste de una suegra muy corriente y vulgar”, opinó otra de sus seguidores.

Cabe destacar que, en el programa El Gordo y La Flaca se reveló que el pugilista mexicano acudió este domingo al concierto que ofrecieron las mexicanas Gloria Trevi y Alejandra Guzmán en The Colosseum At Caesar’s Palace, pero no lo hizo solo, sino acompañado por guapas mujeres, entre ellas la actriz mexicana Susana Rentería, quien hace unas semanas fue relacionada sentimentalmente con el cantante colombiano Maluma.

Además, desde hace días la relación entre ‘Canelo’ y Shannon había sido puesta en duda, luego de que dejaran de enviarse románticos mensajes en redes sociales, muy contrario a lo que hacían en agosto pasado, cuando gritaban su amor a los cuatro vientos.