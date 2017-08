Seguidores critican eufórica reacción de Danna Paola en Premios Tu Mundo (FOTOS Y VIDEO)

Mientras que Danna Paola deslumbró con su traje por la alfombra azul, ni Rafael Amaya, ni Carlos Ponce pudieron evitar reírse. Y es que Danna Paola reaccionó eufóricamente, cuando se anunció que ‘La Doña’ ganó el Premio Tu Mundo a ‘Serie Favorita’.

En el video que ha circulado a través de las redes sociales, se ve a Danna Paola saltar de alegría junto a sus compañeros de elenco Aracely Arámbula y David Chocarro, mientras en primera fila Amaya y Ponce se burlaban.

Ya arriba del escenario, Danna Paola interrumpió varias veces a sus compañeros para tomar ella misma la palabra y eso también fue muy criticado en las redes.

“Por Dios se vio de mal gusto como se comportó Danna Paola… salir corriendo y querer llamar la atencion… interrumpir a sus compañeros de trabajo, ¡qué barbara!”, escribió una usuaria de Facebook, en el video que fue compartido por la cuenta oficial de Premios Tu Mundo.

“Muy de acuerdo con este comentario… se vio muy desesperada en ganar”, agregó alguien más.

“¡Pensé que era mi percepción! ¡Esa Danna hizo el ridículo a la hora de la entrega del premio!”, opinó otra usuaria de la red social.

“Pienso lo mismo, no dejaba hablar a nadie. Quiso Hablar Chocarro al principio y metió su cabezota y no lo dejó hablar. Aracely mejor se movió a un lado porque Danna nada más no se quitaba de enfrente y ya Chocarro pudo terminar de hablar, porque Aracely le dio oportunidad. Al español igual se metió y no lo dejó terminar lo que quería decir. Qué mal cayó, igual que en la novela”, fue la opinión de alguien más.

Pero también salieron en su defensa: “Todos los que critican la forma en que Danna Paola raccionó al recibir el premio, es porque marca un antes y después de su carrera, además representa el esfuerzo y profesionalismo en su carrera. Es joven y cualquiera hubiera hecho lo mismo”.

Mientras que muchos otros criticaron su vestuario para la ocasión:

@premiostumundo 💜 Total Look – @pedrorosalesc @lilamasaryk Zapatos @louboutinworld Hair – @i.m.hair Make up- @leurbanop Una publicación compartida de Danna Paola (@dannapaola) el 24 de Ago de 2017 a la(s) 4:57 PDT

“Mi pregunta es ¿para qué se puso esa chaqueta Danna si andaba súper incómoda osea? Es joven y linda, pero nunca acierta su vestimenta”, escribió otra usuaria. “Creo que estás muy jovencita para ese vestido”, agregó alguien más.