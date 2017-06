En internet los usuarios no dan crédito a las nuevas fotos de Sasha Obama. Y es que en ellas aparece luciendo un vestido que deja en evidencia que ya no es una niña.

Sasha llegó a la Casa Blanca cuando apenas era una niña de 8 años, sin embargo el fin de semana, cumplió 16 años y las fotos de la celebración causan sensación entre los seguidores de la familia Obama.

El portal Quien compartió algunas gráficas de la fiesta realizada en mayo y lejos de un diseño muy pomposo Sasha eligió un atrevido vestido rojo en seda tipo ‘sleep dress’ elegante y sencillo.

En Twitter aparecieron fotografías en blanco y negro de la joven con sus amigas y en otras al lado de sus padres y amigos.

Look at Sasha Obama at her Sweet Sixteen and all her little black girl magic friends ☺️ pic.twitter.com/rlDpLLukNX — A.P. (@_tickledpink) 20 de mayo de 2017

Sasha Obama looking so classy. The Obama family’s melanin is on point. 🙌🏾🙆🏾🙆🏾‍♂️ pic.twitter.com/DEB94NgS1j — ✌🏾 (@AbNoorAlways) 11 de junio de 2017