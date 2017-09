Salma Hayek se muestra con canas en redes sociales y el público la adora

Salma Hayek se ha convertido en la sensación de las redes sociales una vez más, luego de publicar una fotografía en su cuenta de Instagram en la que deja ver su cabello al natural, es decir, sin tinte y permitiendo que asomen algunas canas.

La veracruzana, que apenas el pasado 2 de septiembre celebró su cumpleaños 51, colgó la imagen esta mañana junto al mensaje “#selfie with hoodie and white hair. Selfie con capucha y canas”.

#selfie with hoodie and white hair. Selfie con capucha y canas. Una publicación compartida de Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 12 de Sep de 2017 a la(s) 1:25 PDT

De inmediato, sus seguidores se desbordaron en elogios y reconocimientos a su belleza. “Muy, muy hermosa Salma. Las canas te hacen lucir mas bella aun (sic)”, “es un orgullo que seas mexicana, y que siempre eres tan tu, sin miedo al que dirán. Nunca cambies (sic)” y “cuando la gracia de la inteligencia se personifíca en la belleza de una fabulosa mujer (sic)”, fueron solo algunos de los casi 1,400 mensajes enviados a Salma, quien de igual manera inspiró a sus fanáticos, quienes a partir de su foto dijeron que seguirán su ejemplo.

“Me encanta tu cabello! Gracias por compartir, estoy dejando mis canas y eres una inspiración”, “Cuanta seguridad !! (aplausos) yo preocupada por qué no se vean mis canas y soy una simple mortal !!” y “yo también tengo canas, estoy pensando en ya no luchar contra ellas y dejar de teñirmelo!!”, fueron algunas de las reacciones que compartieron sus seguidores ante la fotografía, que suma más de 56,000 likes.

Hay que recordar que hace un mes, en una entrevista con The New York Times, Salma dejó en claro que no pretende engañar a nadie, empezando por ella misma, acerca de su edad. “Yo no quiero gastar lo que queda de mi juventud fingiendo que soy más joven”, declaró la jarocha, quien también explicó que no gusta de utilizar tintes.

“Es mi color natural, con todo y mis cabellos blancos naturales… Otra de las razones para no teñirme el cabello es porque no tengo la paciencia para estar tantas horas haciéndolo”, declaró entonces Hayek.