Rubí dejará de ser la quinceañera más famosa de México este 31 de agosto (FOTOS Y VIDEO)

Rubí dejará de ser la quinceañera más famosa de México este próximo 31 de agosto. Y es que ese es el día exacto de su cumpleaños, aunque celebró sus XV años el pasado 26 de diciembre, por lo que ahora está a punto de entrar en sus ‘dulces dieciséis’, pero para muchos usuarios todavía le falta para llegar a ser sexy.

Y es que la chica originaria de la comunidad de La Joya, en San Luis Potosí, no deja de levantar comentarios en redes sociales, ahora con el lanzamiento de su nuevo videoclip.

Resulta que en el video del tema “No quiero nada”, compartido a través de YouTube, las críticas sobre su vestuario y su falta de talento no paran, lo mismo con respecto a la sensualidad que quiere mostrar y de la cual carece.

“No es envidia. Dejemos de darle importancia a la gente sin estudio, sin talentos como Rubí, juntos podemos hacer que personas como Rubí no nos dejen en ridículo en nombre de México. Bastante tenemos con el ‘burro’ de Peña Nieto”, opinó un usuario de esa red social.

“Hay personas con talento que se preparan y hay personas como Rubí que las hacen famosas por pendej… sin talentos”, agregó otro más.

Las oportunidades se presentan una sola vez en tu vida, tu decides si dejarlas ir por miedo o aferrarte a ellas. Descarga mi tema “No Quiero Nada” Ft. @yhanriveramusic Disponible en todas las plataformas digitales. 🎤💃🎼 ¡Bonito día amigos! Una publicación compartida de RUBI IBARRA (@rubi.ibarraoficial) el 21 de Ago de 2017 a la(s) 9:35 PDT

“Rubí tampoco ‘YA NO QUEREMOS NADA’ de ti. Basta de puro mam…, ya mejor vete a vender tamales en la calle con el carro que te dio tú padrino ‘El Chapo’ y vete a gastarte toda la lana que te dio el gobierno”, le escribió alguien más.

“Tengo una duda ¿por qué no puedes ser original? Se parece al video de @mariobautistagil No Digas Nada, sé más original, no andes copiando a otros artistas”, opinó uno de sus seguidores en su cuenta de Instagram, donde también compartió un fragmento del video.

Te invito a ver el videoclip de mi tema NO QUIERO NADA ft @yhanriveramusic Puedes verlo completo en la Descripción de mi INSTAGRAM 👆SUSCRÍBETE A MI NUEVO CANAL VEVO DISQUERA @doblermusic_mx @rubenrojasm Una publicación compartida de RUBI IBARRA (@rubi.ibarraoficial) el 21 de Ago de 2017 a la(s) 6:33 PDT

“Pareces payasa con esa ropa, deberías de buscar otra persona para tu vestuario, porque te vistes como payasa con esa ropa, neta cambia vestuario”, agregó otro usuario de Instagram.

“Ja, ja, ja, qué feo cantas, ¿quién te eligió tu vestuario?, ¿dónde te crees ser reggaetonera?”, fue la opinión de alguien más.

Pero también hubo quien salió a defenderla: “Pienso que canta muy bien, y en cuanto a su cuerpo, ella es apenas una niña de 15 o 16 y apenas se está desarrollando. Yo sé que vas a ir muy lejos y no te dejes desanimar”.