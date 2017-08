Rosie Rivera se arrepiente de foto sexy y la borra (FOTO)

Cuando los seguidores de Rosie Rivera vieron la foto de Rosie Rivera donde lucía un vestido con un pronunciado escote, literalmente ‘pusieron el grito en el cielo’. Así que la hermana de la desaparecida Jenni Rivera prefiero eliminar su publicación en Instagram.

Y es que Rosie presume de ser una fiel cristiana y predicadora de la palabra de Dios, por lo que no todos vieron con buenos ojos dicha imagen, en la que aparecía con un vestido en bronce metálico y con un escote en forma de V.

“Borré la foto, la de anoche, es que en verdad me cansan, me cansa que se pongan a alegar uno con otro. No es que me cansa porque me critican, no me importa lo que dice la congregación, no me importa lo que dice la Iglesia, no me importa lo que dice el mundo”, dijo más tarde Rosie en un video que compartió a través de Instagram Stories.

“Si son comentarios muy buenos o si son comentarios malos no me van a mover. Yo he aprendido hace mucho tiempo de no moverme de los comentarios, ni los buenos me exaltan, ni los malos me bajan”, agregó la tía de Chiquis Rivera, quien explicó que borró la foto “porque se ponen cristianos a pelear con gente”.

“Ustedes están hablando y diciendo que yo estoy dando mal consejo o mal ejemplo, pero tú estás peleando con la gente, tú crees que al hacer eso estás mostrando el amor de la iglesia a los 500 mil seguidores que me siguen. Tenemos que pensar en la gente. Si no te gusta mi escote, ok, ora por mí en silencio, pero no te pongas a alegar en comentarios con la gente, porque así la gente no está yendo a la iglesia”, concluyó la también hermana de Lupillo Rivera.

Aunque Rosie borró la foto, muchos sitios han reproducido la imagen: