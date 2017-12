En seis años de matrimonio, Rosie Rivera y su esposo ya han tenido tres intentos de divorcio. Esa fue la tremenda revelación que hizo la hermana de Jenni en pleno programa en vivo de Despierta América.

La hermana menor de los Rivera estuvo como invitada especial en el programa de Univisión de este martes, y ahí aprovechó para contar cómo le ha hecho para mantener su matrimonio a pesar de todo.

“Abel y yo ya nos hemos querido divorciar como tres veces, pasamos muchas cosas”, dijo Rosie mientras contaba cómo la muerte de su hermana Jenni Rivera también afectó en su relación de pareja.

“Llevábamos un año de matrimonio y fallece Jenni y mi vida cambia, yo no planeaba ser albacea, estar en los medios y eso nos afectó muchísimo, tuvimos mucho estrés”, recordó Rosie.

Pero ahora, “estamos mejor gracias a Dios porque pedimos ayuda, y eso es lo que estamos haciendo”, porque en su opinión “un error que hacemos es que no hablamos, no voy y te pido consejo, no voy y veo otras parejas que tienen muchos años de matrimonio”, en lugar de eso “nos escondemos, no quiero que nadie sepa mis secretos y creo que eso daña”.

Otra gran revelación que hizo Rosie ante el asombro de los conductores de Despierta América es que quiere otro bebé.

“Yo quiero otro bebé, pero mi esposo no quiere”, por eso le dijo a Alan Tacher que “mejor te cuido los tuyos… sí me gustaría (otro bebé) pero Abel ya no quiere”.

Rosie estará como invitada del programa de Univisión toda la semana, pero la reacción en las redes sociales no se ha hecho esperar.



“Cómo tratan de vender a la fuerza a los Rivera. Es gente sin carisma y con poco talento. Los únicos que lo tenían eran Jenni y Lupillo. Ya dejen por favor de vender lo invendible”, “qué daño le han hecho al programa, cómo que llevar a la hipócrita de Rosie Rivera, ay no, lleven gente importante, no a esa naca horrible”, “gracias por avisar… me gusta mucho @despiertamerica pero con esos invitados toda la semana, mejor no lo veo”, escribieron usuarios en la cuenta del programa en Instagram.



Mientras que alguien fue más allá, al criticar la ropa de Rosie: “Por favor, alguien enséñele a vestirse a esa ridícula de la Rosa Rivera antes de ponerla de host en un programa como Despierta América. Creo que no se ha dado cuenta que tiene unos hombros y brazos horribles, como para estarlos luciendo con esa ropa tan corriente, igual que ella, que parece que la fue a comprar en los callejones de Los Ángeles y para completar las lonjas que todas se le marcan”.

“Ellos siempre han sido así, @rosieriveraoficial @juanriveramusic @gustavorivera siempre hablan mal de @univision y @despiertamerica pero cuando los invitan, se hacen los hipócritas solo para salir en cámaras, sinceramente esta familia es un asco, mira todos los comentarios y ya nadie los quiere ni mucho menos les cree”, fue la opinión de alguien más.