Rosie Rivera, ¿la nueva ‘reina de las fajas’? (FOTOS)

Rosie Rivera ha recibido cientos de mensajes en sus redes sociales en referencia a lo bien que luce en sus fotografías, en particular debido a su bien torneada silueta, por lo que la hermana menor de Jenni no tuvo problema en compartir su secreto con sus seguidores.

La tía de Chiquis reconoció que utiliza una faja que le permite amoldar su figura, mientras goza de beneficios como corregir su postura y reafirmar su piel.

“Para mis seguidoras que preguntaron sobre mi faja, aquí la tengo puesta con un vestido. La última foto demuestra la faja. Llega hasta la rodilla, es suave, tiene zípper que la hace accesible y no de sube (sic)”, compartió Rosie en su cuenta de Instagram al lado de tres fotos.

Días más tarde Rivera publicó otra imagen, ahora con ropa deportiva, que deja ver cómo se amolda la prenda a su cintura, e incluso compartió su talla en respuestas a sus seguidoras.

“Después de un buen masaje para reafirmar la piel… me pongo mi faja… unas me preguntaron la talla que uso. A veces una mediana pero normalmente una talla chica/small. Es muy suave. La mejor faja que he probado. #faja #myd #fajacolombjana”, escribió Rosie, quien nuevamente fue elogiada por la mayoría de sus seguidoras, muchas de las cuales la ven como una inspiración para utilizar fajas.

Al parecer, Rosie comenzó a utilizar fajas en octubre del año pasado, luego del nacimiento de Elías, su tercer hijo. Y por el impacto que está logrando entre las mujeres, muy pronto podría destronar a Carolina Sandoval, la conductora de “Suelta la Sopa”, quien se autodenomina como “la reina de las fajas” o, incluso lanzar su propia línea.