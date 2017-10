Rodner Figueroa regresa y lo reciben con mariachi (VIDEO Y FOTO)

Con bombo y platillo y al ritmo de mariachi, recibieron a Rodner Figueroa en Al Rojo Vivo. La sorpresa fue tan grande y emotiva que ni el propio fashionista pudo controlar las lágrimas.

Tras varios años de ausencia en las cámaras de televisión, el venezolano reapareció después de ser despeido de Univision por sus comentarios hacia la exprimera dama Michelle Obama.

El conductor dijo que ha aprendido a ser más responsable: “Un Rodner que ha vivido una experiencia que es transformadora, que ha asumido con responsabilidad todo lo que me ha pasado en estos 2 años y medio… Yo soy muy sincero, y llego obviamente con mis ocurrencias, pero con la responsabilidad y como comunidad de movernos todos juntos”.

María Celeste Arrarás lo sorprendió con un mensaje de su familia, por lo que no pudo evitar derrumbarse: “Esa es la verdadera vida, Ernesto ha sido mi roca, el poder compartir con mi mamá que tiene 82 años y no se cuánto me va a durar… La familia es lo más importante, y eso es lo que me mantuvo en todos este tiempo de la lección”, dijo sin contener el llanto.

Después llegaron todos los conductores e invitaron al mariachi a que interpretara más canciones: “Estoy feliz porque no solo los conozco a nivel humano ahora trabajar juntos es bellísimo, es integrarme a una familia que ya está hecha, me han recibido con tanto amor, con tanta sinceridad, hay una energía tan bonita”.

Que sorpresa tan bella me has dado y gracias a todos el público por su cariño y su apoyo!!! Estoy feliz de estar con @mariacelestearraras en @alrojovivo y formar parte de la familia @telemundo #alrojovivo #telemundo #mariacelestearraras #rodnerfigueroa Una publicación compartida de rodnerfigueroa (@rodnerfigueroa) el 9 de Oct de 2017 a la(s) 2:47 PDT

Así fue la bienvenida de @rodnerfigueroa a AL ROJO VIVO !! #ARV #Bienvenido Una publicación compartida de Al Rojo Vivo (@alrojovivo) el 9 de Oct de 2017 a la(s) 2:52 PDT

Ya no falta nada!!! Estoy loco por verlos en @alrojovivo por @telemundo a las 4pm/3c 📺 Can't wait to see you!!! #alrojovivo #telemundo #rodnerfigueroa Una publicación compartida de rodnerfigueroa (@rodnerfigueroa) el 9 de Oct de 2017 a la(s) 12:25 PDT