Responden a Trump “vistiendo como mujeres” (FOTOS)

Tras las revelaciones de que el presidente Donald Trump quiere que el personal femenino que trabaja para él se “vista como mujeres”, cientos de chicas se han manifestado a través de las redes sociales.

Esta información fue publicada por Axios, una nueva compañía de medios creada por el cofundador de Politico, que habló con una fuente que trabajó en la campaña de Trump, quien dijo que el presidente es muy particular sobre lo que usan sus empleados. Esto va para las mujeres y los hombres.

“Si usted va a ser una persona pública para él, ya sea un abogado o representarlo en las reuniones, entonces usted necesita tener un cierto look”, dijo una fuente a Axios. “Ese look – por lo menos para cualquier hombre – es que uno tiene que estar vestido perspicazmente”.

La fuente agregó que Trump realmente tiene una instrucción simple para sus empleadas: “Vestirse como mujeres”.

También podría interesarte: Imponen moda… buscan en tiendas el estilo de Melania e Ivanka

“Incluso si usted está en jeans, debe lucir limpio y ordenado”, dijo la fuente, y agregó que muchas mujeres en el camino de la campaña – incluso en las oficinas de campo – “sentían presión” para usar vestidos con el fin de impresionar a Trump.

Una vez que este informe fue publicado, en Twitter la respuesta no se hizo esperar.

Con el hashtag #DressLikeAWoman, los usuarios tuitearon imágenes de “mujeres vestidas como mujeres”: en un hijab, con bata de médico, con uniforme de policía, con traje de astronauta, con uniforme militar y la lista sigue y sigue.

Aquí te presentamos algunos de los tuits reunidos por el Huffington Post, que nos recuerdan que no hay una manera de “vestirse como una mujer”.

Bring your baby. Teach her to vote. Teach her to govern. Dress like Licia Ronzulli in European Parliment. #DressLikeAWoman pic.twitter.com/t3jNEPVaC2 — smoze (@sarahmozal) 3 de febrero de 2017

Me & my son; he’s dressed like a man & I am dressed like a woman. In case you couldn’t tell. #DressLikeAWoman pic.twitter.com/nVM2Emssj2 — Tara Wildes (@TaraWildes) 3 de febrero de 2017

This is Anousheh Ansari, an Iranian-Born American. She was the WORLD’S First Muslim woman in space. Look @POTUS she can #DressLikeAWoman pic.twitter.com/I9Ow8AQ55G — Gabrielle Birkman (@GabbyBirkman) 3 de febrero de 2017

My grandmother, an immigrant, pictured in her British ATS anti-aircraft gunner’s uniform. She shot nazis out of the sky. #DressLikeAWoman pic.twitter.com/pEseQlLO7q — Schrödinger’s Trump (@SchrodngrsTrump) 3 de febrero de 2017

Si te gustó esta nota, danos ‘me gusta’ en Facebook para más consejos de belleza, maquillaje, peinados, tutoriales, remedios caseros ¡y mucho más!