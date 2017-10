¿Quién le copió a quién? Elizabeth Gutiérrez estrena el mismo look de Chiky Bom Bom (FOTOS Y VIDEO)

Ha sido rubia platino, castaña y hasta con rizos, pero esta vez Elizabeth Gutiérrez se atrevió a dar un cambio súper radical a su imagen… ¡con flequillo!

La pareja de William Levy ha sorprendido a sus seguidores, al publicar en su cuenta de Instagram una foto en la que asegura que Chicky Bom Bom le copió su look.

@chikybombomreal me copio mi look 😝 éxito en #mqb 😉👏🏻👏🏻👏🏻 #stjude #itsallboutthekids #fosjmiami Una publicación compartida de Ely (@gutierrezelizabeth_) el 30 de Sep de 2017 a la(s) 7:28 PDT

En la imagen Elizabeth no solo aparece con flequillo, sino que también con el cabello negro, muy al estilo de la participante de Mira Quién Baila.

Se trata del mismo corte que han probado otras famosas, empezando por Sofía Vergara y más recientemente Alejandra Espinoza.

Ready for @colbertlateshow tonight!! 💃🏻💃🏻 Una publicación compartida de Sofia Vergara (@sofiavergara) el 26 de Sep de 2017 a la(s) 3:10 PDT

deja me pongo algo Burgundy 😂 📸 @bombillicious Una publicación compartida de Alejandra Espinoza (@alejandraespinoza) el 29 de Sep de 2017 a la(s) 4:34 PDT



Pero no a todos sus seguidores les gustó el cambio y rápidamente comenzaron a opinar al respecto.

“Te ves mayor. No me gusta”, opinó una usuaria, seguida de otra que escribió: “Te veías mucho mejor rubia”.

“¡Ese look no le favorece! ¡Se ve mayor de lo que es!”, agregó alguien más, a lo que se sumó otro: “Ely ese color te suma muchos años, muy oscuro para ti, eres muy bonita, pero no es para ti ese tono”.

“No me gusta tu corte de enfrente. Te digo la verdad porque te quiero mucho”, fue la opinión de uno más de sus miles de seguidores.

Me encanta este look.. thank you @Claudiafashions and @shop_splash for making it happen! @katherinecordero55 ♥️ #stjude #fosjmiami Una publicación compartida de Ely (@gutierrezelizabeth_) el 30 de Sep de 2017 a la(s) 8:39 PDT

Por el contrario, no faltó quien la viera muy bella de cualquier modo y que hasta le encontrara un parecido con la desaparecida Lorena Rojas.

“No importa qué piensa la gente, más importante es cómo te sientes con ese cambio de look y cómo te ven tus queridos William, Christopher y Kailey”, le escribió otra fan.

¿Será que a William Levy le gustó el cambio?