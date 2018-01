Publicidad de H&M desata furia en redes y hasta los famosos reaccionan

La marca de ropa sueca H&M provocó una gran controversia al publicar en su tienda online una fotografía de un niño negro con una sudadera cuyo mensaje acusan de ser racista.

Sobre la prenda en cuestión reza la frase “Coolest monkey in the jungle” (el mono más genial de la jungla), lo que ha causado un verdadero escándalo en redes sociales y hasta la Fundación Internacional de Derechos Humanos calificó de intolerable la campaña de la popular tienda.

Tras las indignadas reacciones de los usuarios, H&M declaró a HuffPost que decidieron quitar la prenda del piso de venta de todos sus mercados: “ofrecemos nuestra más sincera disculpa por esta imagen. Hemos cometido un error y además de remover la imagen de todos nuestros canales de comunicación; hemos decidido retirar del piso de venta esta prenda de todos nuestros mercados”.

Famosos también han reaccionado ante la imagen para dejar ver su desagrado. El cantante canadiense The Weeknd, por el ejemplo, ha decidido no trabajar más con la empresa de moda, la cual se encargaba de vender su línea de ropa.

“Desperté esta mañana sorprendido y avergonzado por esta foto. Estoy profundamente ofendido y no trabajaré más con @hm”, escribió en su cuenta de Twitter.

woke up this morning shocked and embarrassed by this photo. i’m deeply offended and will not be working with @hm anymore… pic.twitter.com/P3023iYzAb

— The Weeknd (@theweeknd) 8 de enero de 2018