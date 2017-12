Se prenden en fuego las redes sociales y es gracias nada más y nada menos que a la candente fotografía mostrada por la fashionista de El Gordo y la Flaca, Daniela di Giacomo.

Todo en el marco de ‘jueves del recuerdo’, o ‘TBT’ por sus siglas en inglés, la modelo venezolana decidió compartir una imagen que subió la temperatura de Instagram.

En el post realizado por la fashionista se le puede notar con unos años de menos, y en “la época en que la gravedad no había hecho sus cositas”.

Y mi gente en mi bio les deje la segunda parte de mi viaje a los #latingrammys ! Si te quedaste con las ganas de saber que más me paso corre a verlo! BESOS A post shared by Daniela Di Giacomo (@danydigiacomo) on Dec 8, 2017 at 6:34am PST



En las fotografías se puede observar a la presentadora de ‘Yahoo’ noticias de espaldas, luciendo un sexy traje de baño con una larga y rubia cabellera, acompañada de una retadora mirada.

En la sensual publicación que se puede encontrar en la cuenta oficial de Daniela, ella escribió: “Un TBT de la época en que la gravedad no había hecho sus cositas, tenía mis rulitos, la melena intacta y por mi edad no necesitaba fotochó, O sea un TBT de cuando uno era feliz y no lo sabía, o sea un TBT estilo la viejita de Titanic, me veía bien ¿no? , o sea un TBT que diría algo así como “ ¿y qué ha pasao?, feliz jueves”.



A tan solo horas de su aparición, la foto ya cuenta con más de 4,000 ‘Me Gusta’ y entre las personas que indicaron que les gustó la publicación, están su compañera Clarissa Molina y su amiga Natalia Gómez, presentadora de Hola TV.

Gracias chuito por estas dos mujeres bellas con corazonzotes! No dejen de ver hoy el especial de #acciondegracias “Dando Gracias en Familia” a las 8 pm por @univision #lasquieromisguapas #felizdia A post shared by Daniela Di Giacomo (@danydigiacomo) on Nov 23, 2017 at 1:43pm PST



Para un usuario de Instagram, la raíz de la publicación de quien fuera en más de una ocasión host del concurso Miss Universe para toda Latinoamérica es generada por alguien muy cercano a la modelo.

“Daniela, si tú misma te subestimas, ¿qué esperas de los demás? Quien lee tus comentarios cree que eres una anciana, eres una mujer joven y hermosa, no le hagas caso a los comentarios del ‘Gordo’ (Raúl de Molina), que le encanta denigrar a las personas y no se ve en el espejo, ese debería tener la autoestima por el piso, amiga quiérete, no vuelvas a hacer un comentario como ese, si quieres estar en forma, ve al gimnasio”, escribió una usuaria.



Pero la mayoría de sus seguidores la llenaron de halagos: “Pues lo que ha pasado es que ahora te ves más bella todavía, simplemente eso”, “mi vida igualito te ves igual de top y hasta mas fancy, love ya Dani eres mi súper ejemplo”, “hey pero si estás igualita, ¿cuál es la diferencia? no la veo, ah el cabello corto”, “estás clara en que esa cara jamás necesitará Photoshop”.

Comentarios que fueron agradecidos por Daniela: “Gracias a todos, estoy leyendo sus comentarios y voy a poner más fotos así para esos días que uno está como achicopalado, los amo”.