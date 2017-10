Ponen radiante a Karla Luna para su despedida (VIDEO Y FOTOS)

Los dos últimos años, cuando inició su relación que traspasó lo laboral y se convirtió en una genuina amistad, se encargó de exaltar con su arte la belleza de Karla Luna.

Ayer, el estilista de cabecera de la “Lavandera morena”, quien murió el jueves cerca de las 18:00 horas a causa del cáncer, vivió las dos horas más difíciles de su vida al maquillar a su amiga para su última morada.

“En la vida y en la muerte me tocó maquillarla como a ella le gustaba, siempre me pedía ese tipo de colores, le gustaba mucho la pestaña”, comentó Daniel afuera de las Capillas del Carmen donde familiares, amigos y fans despidieron a la comediante, quien falleció a los 38 años, luego de ingresar de emergencia al Doctors Hospital la madrugada del lunes, justo el día de su cumpleaños.

“A Karla le gustaban mucho los colores rosados, durazno, dorados, todos los colores neutros. Le encantaba que le brillara mucho la piel y verse muy luminosa… la verdad es que se lleva una parte muy grande de mi corazón”.

Desde el 2012 cuando le fue detectado cáncer cervicouterino, la también conductora luchó incansablemente para recuperar su salud y lo logró.

Dos años después la enfermedad regresó y otra vez le ganó la batalla. En septiembre del año pasado, por tercera vez, el oncólogo le detectó el padecimiento, ahora en el cuello.

“Ella nunca pensó en la muerte, ella siempre pensaba en la vida, siempre tuvo muy buena actitud a pesar de todos sus malestares, era muy alegre y tenía muchas ganas de vivir”.



Con la muerte de la la artista, se va con ella una parte muy importante de Daniel.

“He conocido a más gente del medio, pero nadie como ella”, comentó.

“Me tocó verla cómo te entregan el cuerpo (en la funeraria), pero aún así esa expresión de su cara era de tranquilidad, tenía una sonrisa… es la primera persona sin vida que maquillo, eso fue fuerte”.

Mientras platicaba, un par de personas lo saludaron, le dieron el pésame y lo felicitaron porque había dejado a Karla muy bonita.

“La verdad fue muy fuerte… eran muchos sentimientos encontrados. Fueron las dos horas de mi vida más intensas, entre risas, llanto… platicaba con ella, le hacía señas, como cuando la maquillaba normalmente… sabía que no me escuchaba o en cierta manera, en alguna parte me estaba escuchando”.

Para su despedida, la familia decidió que Karla luciera un vestido blanco con pájaros en colores pasteles.

En el cuello le colocaron una cadena con una media luna; traía una peluca de pelo largo en tono castaño.

Con sus manos cruzadas; Karla Luna parecía estar dormida.

La última vez que el estilista vio con vida a su amiga, fue el 14 de septiembre, justo el día que fue dada de alta del hospital, donde recibiendo tratamiento.

“La vi, platicamos, fue un momento muy breve. Me decía ‘flaco, ya vamos a tomarnos una foto porque ya en cualquier momento me voy a quedar dormida’…”.



Su papá la despide

“Karla era la alegría de la casa… la alegría de la familia”, dice Rubén Luna, padre de la “Lavandera Morena”, quien el jueves murió de cáncer.

Con lentes de sol para ocultar la tristeza, Luna dijo que el legado más grande que le dejó su hija, de 38 años, fue la entereza con que enfrentó la vida, y con ello, las pruebas.

“Toda la vida estuvimos muy orgullosos de ella. Somos una familia muy unida gracias a Dios, ella era la alegría de la casa, todos estamos medio locos, pero por eso fuimos muy felices.

“Tenerla fue un ejemplo de vida, fue una guerrera. Ya saben, todo el mundo la conoce”.

Después de más de un mes internada en el Doctor’s Hospital, donde recibió un tratamiento contra el cáncer, Karla fue dada de alta el 14 de septiembre.

Tras pasar unos días en casa con sus cuatro hijos, la madrugada del lunes, justo el día de su cumpleaños, la comediante fue trasladada de emergencia al hospital porque no podía respirar.

Los médicos la ingresaron en terapia intensiva, donde murió el jueves, alrededor de las 18:00 horas.

Ayer, los restos de la comediante y cantante fueron velados en una capilla abierta al público, pero primero la familia solicitó un momento de intimidad para despedirla.

Una vez que abrieron la capilla, una larga fila de dolientes se formó para dar el pésame a Mary José, madre de Karla, así como a su hijo Rubén.

“Ella era tan querida por tanta gente que a la mayoría no los conocíamos, nada más veía en el celular a tanta gente que le escribía, muchos amigos de ella que nosotros no conocimos… aquí están mostrándonos su cariño y apoyo en estos momentos difíciles”, dijo Mary José.

Con el dolor contenido, recibió abrazos, besos y las condolencias de familiares, amigos y fans.

“Estamos muy agradecidos por estos abrazos y este cariño que nos brindan y porque debemos recordar a Karla siempre como lo que fue, una gran mujer”, agregó.

Durante la velación, el grito de una mujer irrumpió entre los sollozos de los dolientes: “¡Ánimo, familia!”, mientras de fondo, en volumen bajo, de un celular se escuchaba el tema “Al que Está Sentado en el Trono”.

Al atardecer se ofreció un servicio cristiano para despedir a Karla, quien a la medianoche, como su última voluntad, sería cremada.

Se van sin rencor

Antes de morir, lo que más le preocupaba a Karla Luna eran sus hijos, por lo cual habló con su ex marido, Américo Garza, a quien ya no le tenía ningún rencor por haberse casado con su ex amiga y compañera de Las Lavanderas, Karla Panini.

“No guardo rencores, no quiero. En mi corazón no cabe el rencor, es más, al contrario, mando bendiciones a todas las personas que se han atravesado en mi vida”, había expresado Karla en una entrevista reciente con Reforma.

“Yo he hablado con el padre de mis hijos y cada quien decide lo que quiere para su vida… y que les vaya muy bien”.