Piden a hija de Jenni Rivera que pierda peso (FOTOS)

Mientras en sus últimas imágenes, Jenicka López Rivera había recibido muchas felicitaciones al notarse su pérdida de peso, en su última fotografía los fans le han recomendado que le pida ayuda a sus hermanas.

La hija menor de Jenni Rivera publicó una imagen en su cuenta de Instagram, en la que presume su bronceado y aunque la mayoría de sus seguidores la felicitan por su color, no faltaron las críticas hacia su figura.

“Permanece dorada, permanece encendida”, escribió Jenicka junto al close up de su rostro, en el que muchos destacaron también los lentes que usaba y hasta le preguntaron de qué marca eran.

“Tienes una piel increíble”, “¡hermosa! ¿De dónde son tus gafas? Son tan lindas”, “para mí, tú eres quien más se parece a tu mamá”, fueron algunos de los comentarios positivos que la joven recibió.

Y aunque un usuario aclaró que no quería ser grosero, sí le escribió que “necesitas perder peso”. Y es que según él, “tarde o temprano va a afectar tu salud y puedes terminar con un ataque al corazón, derrame cerebral, aterosclerosis o incluso insuficiencia renal. Como he dicho antes, no estoy tratando de ser grosero. Sólo estoy preocupado por tu salud”.

Y alguien más insistió: “Pierde peso, que te ayuden tus hermanas”.