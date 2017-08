Patricia Manterola no se queda atrás y luce sus curvas en topless (FOTOS)

Paty Monterola no se quiso quedar atrás de otras famosas como Galilea Montijo y también se atrevió a publicar una fotografía, en la que no solo muestra sus pronunciadas curvas, sino que también aparece “topless”.

La cantante y actriz sorprendió a sus seguidores en Instagram, al publicar una imagen en la que se le ve sentada en una piedra, solo con la parte inferior del bikini y portando un amplio sombrero.

Es viernes y el cuerpo lo sabe!!! Gracias a mi amor ❤️ @forrestkolb por la foto y por la sonrisa de la foto jeje 😊😍 #esviernesyelcuerpolosabe #viernes #friday #fridaymood #weekend #findesemana #veganlifestyle Una publicación compartida de Patricia Manterola (@patriciamanterola) el 11 de Ago de 2017 a la(s) 6:55 PDT



“Es viernes y el cuerpo lo sabe!!! Gracias a mi amor @forrestkolb por la foto y por la sonrisa de la foto jeje”, escribió la mexicana de 45 años, junto a los hashtag #esviernesyelcuerpolosabe #viernes#friday #fridaymood #weekend#findesemana #veganlifestyle”.

La fotografía ha generado varios halagos por lo bien que luce.

“Para tres bebés cuerpazo @patriciamanterola!!! Ya quisiera yo y eso que solo tengo uno”, le escribió una seguidora.

“¿Patricia qué haces para tener ese cuerpo? Aunque tuviste tus niños te conservas mejor que antes… ¡Te felicito! Siempre me pareciste una mujer bellísima, siendo yo tan niña recuerdo que bailaba tus canciones y decía cuando sea grande quiero ser como Patricia Manterola”, le comentó alguien más.

Hermoso viernes para todos! Photo by: @forrestkolb #feelingsexy #sexyfriday #viernes #friday #sexy Una publicación compartida de Patricia Manterola (@patriciamanterola) el 28 de Jul de 2017 a la(s) 9:21 PDT

Pero no todos estuvieron de acuerdo con la publicación: “Por Dios Patricia no te iguales, viste que la corriente y vulgar de Galilea Montijo le tomó una foto el marido mantenido y ahí vas tú a presumir también, tú eres una gran mujer dama y señora, no te iguales a la vulgaridad que quiere ser parecida a la elegancia y educación que tiene Inés Gómez Mont, tú eres mucho más”.

“Y como para qué la foto en cueros, yo creo que no es necesario, ya sabemos que eres bonita y tienes un cuerpazo, no va con tu personalidad… mi opinión”, escribió otro usuario de la red social.