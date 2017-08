Para Alejandra Espinoza, ‘orange es el new red’ (FOTOS)

Ahora que está preparándose para hacer carrera en Hollywood, Alejandra Espinoza no deja de sorprender con los looks que comparte a través de su cuenta de Instagram.

En una de sus últimas fotografías, la exNuestra Belleza Latina revela que para ella “orange es el new red”, haciendo un juego de palabras con el título de la famosa serie de Netflix “Orange is the new black”.

orange is the new red💥#revlonsuperlustrouslipstick #siren 💋 Una publicación compartida de Alejandra Espinoza (@alejandraespinoza) el 27 de Ago de 2017 a la(s) 5:00 PDT

“¡Qué bello el color! ¡Como siempre hermosa!”, “los lentes me encantaron”, “me encantan tus pestañas”, “el naranja se ve asombroso en las latinas”, fueron algunos de los comentarios que recibió la foto de la exconductora de El Gordo y la Flaca.

Pero Ale también ha compartido otras fotos de sus últimos looks en California y la respuesta de sus seguidores no se ha hecho esperar, alabándole cada uno de sus outffits y accesorios.

Como en este caso, en que usó un saco de flores con short del mismo estampado, que fue uno de los favoritos entre sus fans.

🌺🌸🌷Sacando todas las flores a pasear antes que termine el verano 🌷🌼🌸🌺 📸 @anibalmarrero Una publicación compartida de Alejandra Espinoza (@alejandraespinoza) el 26 de Ago de 2017 a la(s) 6:24 PDT

“Bello ese total look”, “¡hermosa!… muy bonito tu collar de luna”, “¡me encanta tu outffit!! ¿Dónde lo compraste?”, le escribieron a la mexicana.

O el caso de este otro look, en que se le ve con un pantalón capri y una blusa sin mangas azul marino, que fue la delicia de sus fans.

preppy friday 💫 📸 @anibalmarrero Una publicación compartida de Alejandra Espinoza (@alejandraespinoza) el 25 de Ago de 2017 a la(s) 6:44 PDT

“Amo tus pantalones”, “¿dónde compraste tus pantalones? ¡Me encantan para el trabajo!”, “muy bonita, me encanta cómo te vistes. Pasa unos tips”, fueron algunos de los comentarios.

Lo que sí nos queda claro es que el naranja definitivamente fue el color de la temporada para Alejandra Espinoza:

Disfrutando el presente 🌺#momstyle #streetstyle #ootd #lotd Una publicación compartida de Alejandra Espinoza (@alejandraespinoza) el 19 de Ago de 2017 a la(s) 5:21 PDT

Hoy me llego un regalo de @revlon 82 #superlustrouslipstick 😍😍 Creo que comenzaré a combinar mi lipstick con lo que me ponga 💋💄 Que les parece este? se llama Siren 😍 #streetstyle #momstyle #ootd # Una publicación compartida de Alejandra Espinoza (@alejandraespinoza) el 26 de Jul de 2017 a la(s) 5:57 PDT

La vida no es Gris, es del color que tu quieras… todo está en la actitud 😜 #streetstyle #aleespinoza #ootd Una publicación compartida de Alejandra Espinoza (@alejandraespinoza) el 19 de Jul de 2017 a la(s) 7:51 PDT